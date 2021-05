Alerta por desaparición de migrantes ecuatorianos en Estados Unidos

La organización 1800-Migrantes reportó este 27 de mayo de 2021, una alerta regional sobre la desaparición de cinco ecuatorianos, integrantes de una misma familia de la provincia del Cañar. Sus familiares han solicitado ayuda internacional para ubicarlos, pues aseguran que están desaparecidos desde el mes de marzo de este año, en la zona del mar Caribe.

“Nos dicen que hubo un naufragio, nos mienten que están detenidos, nos marean diciendo que están secuestrados y hasta nos han robado dinero para supuestamente investigar el paradero de nuestras familias, estamos desesperados y buscamos respuestas”, indicó a la organización Alicia Calle desde el cantón Chordeleg, en la provincia de Azuay, quien es hermana de dos de las personas desaparecidas.

Cristian Paul Calle Palacios, de 38 años, casado y tiene 2 hijas. Vivía en Sageo, cantón Biblián, provincia del Cañar. cortesía

Según un comunicado, el objetivo de los migrantes era llegar de forma irregular a los Estados Unidos, pero los coyoteros idearon un plan que está volviendo a tomar fuerza, que es ir por la ruta caribeña. "Esto es, viajar por avión desde Ecuador a Panamá, en este país, volar o abordar un crucero a las Bahamas, alcanzar las islas Binini y, “supuestamente” en botes de alta velocidad, cruzarlos hasta Miami en el estado de La Florida y llegar a su destino".

Juan Carlos Calle Palacios, de 40 años, de Azogues, provincia del Cañar, viaja con su esposa. cortesía

Una travesía que parece fácil y cubierto bajo el manto de un viaje de placer turístico, que no alza muchas sospechas hasta que ocurre lo inimaginable, señala 1800-Migrantes. Según indican, los familiares de los ecuatorianos recibieron un último mensaje el 6 de marzo del año en curso, indicando que ya iban a salir en una lancha hacia una de las islas y que les iban a volver a contactar una vez que lleguen a Estados Unidos. "Lamentablemente, no ha sucedido ni lo uno ni lo otro, están desaparecidos y el traficante de personas, (que es de Guayaquil) ya no sabe que más inventarse para desviar la angustia de los familiares".

Lia Elizabeth Pulla Campoverde, de 22 años. Vivía en Llimpi de Azogues, provincia del Cañar. cortesía

Los desaparecidos son: María Eliza Vera Cajilema, de 45 años, originaria del cantón La Troncal. Cristian Paul Calle Palacios, de 38 años, quien vivía en el cantón Biblián, provincia del Cañar. Carmel Carolina Calle Urguilés, de 36, quien viaja con su esposo. Juan Carlos Calle Palacios, de 40, originario de la ciudad de Azogues, en Cañar, quien viaja con su esposa; y Lia Elizabeth Pulla Campoverde, de 22 años, soltera, también procedente de Azogues.

Alicia comentó angustiada que lo último que supieron "de forma certera es que una de las chicas envió un mensaje por Whatsapp a uno de sus familiares, indicando la 'ubicación' de ellos, antes de decir que ya no había como usar el celular. Esa ubicación es la isla de Freeport, en las Bahamas. Desde ese día no sabemos nada y nos consume la desesperación”.

María Eliza Vera Cajilema, de 45 años, originaria del cantón La Troncal. cortesía

Los familiares han indicado que los viajeros se endeudaron en 15 mil dólares por persona, y ahora “nos llaman a cobrar las deudas y ni siquiera sabemos dónde están ellos, ¿cómo también iremos a pagar las deudas?, por favor ayúdenos a encontrar a nuestros hijos”, lamentó Juana Palacios, madre de dos de los jóvenes desaparecidos.

William Murillo, vocero de la organización 1800Migrante.com y quienes han dado la voz de alarma regional, manifestó que esa ruta no es nueva y que ya se ha usado en el pasado. Aparentemente funciona porque tenemos reportes de que si llegan a EE.UU, pero es más cara y tan peligrosa como la ruta mexicana; y ya son signos extremos de desesperación de la gente, que ya no solo se lanzan a cruzar los desiertos, también se lanzan a cruzar las peligrosas aguas del mar Caribe para llegar a ese sueño americano que tanto anhelan y que lamentablemente apuestan todo, hasta su vida”.

Murillo añadió que no se sabe si los ahora reportados están secuestrados, porque no han pedido un rescate. Tampoco se sabe si están detenidos porque las autoridades de las Bahamas no han informado a las ecuatorianas de que podrían estar en alguna cárcel. "No sabemos si naufragaron porque no hay reportes navales que ameriten esa posibilidad, están desaparecidos y trabajamos en esa hipótesis, hasta conocer la verdad y encontrarlos”.

Carmel Carolina Calle Urguilés, 36 años, tiene dos hijos de 17 y 13 años, viaja con su esposo. cortesía

Considera que uno de los elementos claves en esta situación debería ser la colaboración de los gobiernos involucrados: Bahamas, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, ya que ellos están siendo utilizados por las redes de tráfico de personas que ponen al descubierto grandes debilidades en el control marítimo de las fronteras de varios países incluyendo la de EE.UU. Hasta el cierre de esta edición, la búsqueda continuaba y se espera mayor colaboración tras la emisión de la alerta al 1800migrante.com o en sus redes sociales, o llamando al 0995 135 222 en Ecuador o al 718 395 7757, en Estados Unidos.