La falta de productos se oficializa en los supermercados

La falta de frutas y vegetales provenientes de la Sierra ecuatoriana se instaló también en los supermercados de la ciudad. Las personas que acudieron a comprar productos para la preparación de su comida diaria, abastecimiento semanal o quincenal, salían decepcionadas de las tiendas de comida.

“Estoy asombrada, realmente no hay nada, yo me vine al mercado porque quería ver cómo estaban los precios, ya me habían dicho que en los supermercados no se había subido los precios, pero no tengo qué llevarme a casa”, comentó Karina Rodríguez, madre de familia que acudió por legumbres para la semana.

La escasez se disimula de dos formas: la primera es llenar las perchas con productos originarios de la Costa y la segunda, bajar las persianas de los exhibidores para que no se vean los lugares vacíos.

Por ejemplo: en vista que no hay huevos, se ha desaparecido el letrero y el lugar donde se los situaba se ha llenado con otro tipo de productos.

“No se sabe cuándo volvamos a tener productos, el último camión que llegó fue el domingo pasado y eso que no llegó con el pedido completo, vinieron solo cuatro palets; por lo general se hace pedido de ocho o diez palets que son para el día y justo eso duró hasta el lunes”, expresó uno de los trabajadores de un supermercado en el centro de la ciudad.

Mario Benites, colaborador de las aplicaciones digitales de compra y entrega de productos a domicilio, señaló que tampoco ha podido cumplir con los pedidos realizados por los ciudadanos porque ni “aun recorriendo varios supermercados se encuentra lo solicitado”.

Mientras que Alexandra Cedeño, otra madre de familia en búsqueda de víveres, expuso que acudió “porque en las tiendas de por mi casa está carísimo todo y pensé que iba a encontrar y, ¡oh sorpresa!, no hay. No sé dónde vamos a parar si ahora una papa la pesan para venderla y la libra está a $ 1, las autoridades tienen que ya solucionar esto porque, al ritmo que vamos, pasaremos hambre”, sostuvo.

Sin embargo, hubo en ciertos locales de las cadenas de supermercados, en donde si había tomate riñón, uno de los productos más demandados para la cocina ecuatoriana; pero se los empaquetaba en una bandeja de plástico junto a pimientos y cebolla colorada.

“Toca comprar así porque el pimiento también lo quieren vender a $ 1, la cebolla ya me queda para cualquier cosa, asumo que hacen así para que una sola persona u otras pocas no se lleven todos los tomates que hay”, dijo Roxana Torres, estudiante que compraba productos para llevarle a su madre que la esperaba en casa.