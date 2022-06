Mercado mayorista de Montebello vuelve a funcionar y restringe el acceso a usuarios y prensa

Sin acceso a la prensa, así se registra esta mañana del miércoles 22 de junio de 2022 la Terminal de Transferencia de Víveres o como también se denomina al mercado mayorista de Montebello, que amanece con un resguardo policial de 100 uniformados y un grupo de militares que rondan el interior de las instalaciones.

Los guardias de seguridad del sitio señalaron que los administradores municipales ordenaron que la prensa no ingresen a la infraestructura. Diario EXPRESO solicito hablar con los administradores del mercado y no se obtuvo respuesta. Las personas que desean comprar, deben ingresar del lado de La Perimetral.

Thalía Rivera es una de las pocas usuarias que pudo salir con compras del lugar y señaló que el presupuesto de $ 7 que antes destinaba para conseguir algo de legumbres se fue en cuatro frutas y que no le quedó otra opción "porque todo está caro, no se puede comprar nada y queda llenarnos con fruta".

Por su parte Rosa Benavides, señaló que los comerciantes "están ariscos, no dejan siquiera que toquen las legumbres o lo que tienen en percha". Expuso además que un choclo le costó $1.50, le dieron tres pimientos por un dólar y que la libra de zanahoria está también a $ 1.

Otra ciudadana, manifestó que los expendedores "solo quieren vender al por mayor, no existe los 5 centavos de hierbita, no hay como comprar, a parte que no hay variedad casi no hay nada en el mercado" apuntó Gisella Castro.

A diferencia de ayer, en la avenida Vicente de Piedrahita, lugar de acceso a la Terminal de Víveres, existen varias volquetas que limitan el paso a los vehículos que opten por cruzar al sector donde también existe una urbanización llada Montebello.