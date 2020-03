No es el fin del mundo, pero el coronavirus nos confinó a las casas para evitar que la pandemia se propague sin miedo por el territorio nacional. Los datos sobre el número de contagiados varía diariamente y ya tenemos el ranking de las provincias con casos comprobados. ¿Cuál es? Nostradamus también está en la pelea entre las notas más leídas de la jornada. ¿Quieres saber si predijo el coronavirus? Los farreros también hicieron noticia en Machala y reventaron las redes sociales con una fiesta sigular. Así que si ya no te hallas, encerrado entre cuatro paredes, luego de lavar la ropa, los platos y limpiar todos los cuartos de la vivienda -hasta la casa del perro-, siéntate a contestar esta trivia especial sobre el minuto a minuto del #COVID2019, para que tengas de qué chatear con tus panas durante la emergencia. #QuédateEnCasa, no seas rudito.