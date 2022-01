Más de una década después y una mujer llega de nuevo a la Presidencia de la Corte de Justicia del Guayas. Es la segunda mujer en toda la historia de la institución que alcanza esta alta magistratura provincial. Fabiola Gallardo tomó ayer posesión de su despacho y abrió un espacio en su agenda para conversar con EXPRESO sobre la independencia judicial y otros temas.

Fabiola Gallardo es la nueva presidenta de la Corte de Guayas Leer más

- Hablar de independencia judicial es contradictorio. Se supone que la justicia es independiente, pero tampoco vamos a desconocer la realidad. ¿Hasta cuándo seguiremos hablando de alcanzar una justicia verdaderamente independiente?

- Debería ser independiente, usted lo ha dicho. Sin embargo tenemos influencias externas e internas que atentan a esta independencia.

- ¿Como cuáles?

- Próximamente seremos evaluados, pero esas evaluaciones deben ser respetando la Constitución, objetivas, justas y eso es lo que como jueces pedimos. Porque en el momento que quieran aplicarse principios que no corresponden a nuestras evaluaciones vienen las destituciones y es un atentado contra la independencia judicial.

- Si entiendo, ¿las evaluaciones pueden convertirse en un medio de coerción?

- No solo lo señalo yo. Lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional. Que una evaluación debe ajustarse estrictamente a lo que dicta la Constitución. En el caso de no ajustarse es un atentado a la independencia judicial.

En este tiempo es necesario que a la mujer se la incluya en todos los ámbitos y marque un camino.

- ¿Y la evaluación que viene se ajusta a los parámetros?

- Recientemente el Consejo de la Judicatura publicó un reglamento que ha sido observado por los jueces. Hemos presentado una demanda en defensa de nuestros derechos. Estamos en espera de tener una decisión sobre esas demandas. En todo caso, el Consejo deberá ceñirse a los parámetros constitucionales y legales a fin de que estas evaluaciones cumplan con los parámetros.

- Y ahora que se señala a jueces a quienes se les ha retirado las visas de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción, ¿es una forma de injerencia?

- En el momento en el que aquello sirva para una destitución de un juez, no es un sustento. Se debe incurrir en una infracción o acto ilícito. Es una decisión soberana de Estados Unidos. ¿Cómo sabemos si le revocaron la visa por actos de corrupción o porque el Gobierno no le quiso renovar? No podemos cuestionar a ese juez porque no sabemos el fondo.

- ¿Qué hará en el caso que llegue a conocer que a alguno de sus colegas se les retiró la visa?

- La mejor forma es transparentar nuestros actos. Si un juez cometió una irregularidad debe ser investigado por la Fiscalía. De manera periódica rendimos nuestra declaración a la Contraloría que puede auditarnos en cualquier momento. Esa revocatoria de visa es una decisión soberana de los Estados Unidos y la respetamos, pero eso no implica que seamos cuestionados por actos de corrupción porque atentaría a nuestro principio de inocencia, a nuestra imagen y honra.

El pasado jueves, el pleno de la Corte de Justicia del Guayas, con 20 votos a favor, designó a Fabiola Gallardo Ramia como su nueva presidenta para los próximos dos años. La abogada reemplaza en el cargo a Alfonso Ordeñana.

- Sombras políticas. ¿Aún rondan los pasillos de los juzgados de la Corte?

- Eso no se ha advertido. Incluso los jueces no atendemos al público. Lo que sí le puedo decir es que debemos estar protegidos ante cualquier injerencia de los poderes del Estado.

- ¿Y cómo protegerse?

- La mejor forma de protegernos como jueces y a los compañeros es transparentando las decisiones. ¿Cómo? Tener acceso al expediente, una justicia abierta, que el público conozca los motivos por los que el juez toma una decisión.

Visas a EE.UU.: La Corte Nacional de Justicia está abierta a ser investigada Leer más

- También hay deficiencias en la parte administrativa. Juzgados en mal estado e incluso les ha tocado a ustedes poner de su dinero para costear papel y tinta para impresora. Entiendo que es competencia del Consejo de la Judicatura, pero ¿qué hará desde su Presidencia para que estos detalles no obstaculicen el derecho a la justicia?

- Eso es de competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura. La directora provincial conoce lo que pasa. Como presidenta de la Corte lo que puedo es establecer o buscar una mejor comunicación con el Consejo para agilizar los trabajos internos, la entrega de insumos, equipos.

- ¿Y a usted le ha tocado poner de su dinero para estos costos?

- En algunas ocasiones.

- ¿Cuánto ha gastado aproximadamente al mes?

- Prefiero no hablar de cifras. Yo le puedo contar mi realidad y hay que ver la de otros jueces. Hay cuestiones tan básicas como falta de hojas y de mantenimiento de impresoras.