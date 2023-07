EXPRESO, periodismo que se reinventa

A quién no le dijeron que el periódico moriría en la década del 2010 y que con mucha suerte y paciencia su existencia alcanzaría el 2020. Pues bien, pasamos esas fechas apocalípticas y aquí estamos. No nos mató Facebook, no nos mató Twitter, no nos mató TikTok, no nos mató el “periodismo ciudadano”, ni las ‘fake news’, ni siquiera una cuarentena por pandemia... y, tampoco lo hará la inteligencia artificial como algunos han empezado a especular.

¿Cómo lo logramos? El reto que asumió EXPRESO ha sido entender a la tecnología como una oportunidad de reinvención y de diversificación. Así, por ejemplo, las redes sociales pasaron de ser las ‘archienemigas’ a ser una fuente de fidelización y de generación de importantes ingresos, así como las plataformas indispensables para la captación de nuevos lectores locales, nacionales e internacionales.

El periodismo digital y los avances que supuso la instantaneidad, no solo dio paso a la cultura de la convergencia y el indispensable valor agregado, sino que abrió el camino para un sinnúmero de formatos con los que hoy se cuentan las historias más allá del texto: ‘storytelling’ en hilos de Twitter, carruseles de Instagram, infografías interactivas, memes, galerías, pódcast, explainers y videoanálisis para plataformas como YouTube o Facebook, videos para Reel y TikTok pensados en la verticalización de las pantallas y en la comodidad y cercanía que demandan los usuarios.

La noticia, la crónica, el reportaje, la entrevista, el análisis y la investigación siguen siendo los pilares de EXPRESO, pero su presentación ya no es la misma. Las nuevas plataformas hoy permiten enriquecer esos contenidos atesorados por los lectores.

En el camino del enriquecimiento de las noticias, Diario EXPRESO ha encontrado en el video otro de sus pilares para comunicarse con sus lectores y ofrecer más opciones de exposición a sus anunciantes.

Es por esto que este año estrenará su set audiovisual para fortalecer la producción de videos en vivo y on-demand (modalidad de difusión de contenidos que le permite al usuario acceder en el momento que quiera).

Otro de los planes en camino es un pódcast a dúo entre dos de los columnistas más leídos, así como un segmento de análisis político para millennials. Ambos se suman a productos digitales ya existentes como Shot Expreso, MicroDosis Legal, En Un Bit, Qué hacer en Guayaquil, Vibrando Alto, Explainer, Minuto Expreso; Pelota, patada y puñete, entre otros que se pueden encontrar a diario en nuestras redes.

Más allá de la firme apuesta de crear contenidos audiovisuales, el verdadero reto radica en lograr transmitir con acierto la identidad del Diario, al tiempo que redescubre el periodismo a sus lectores habituales y abre las puertas a nuevas generaciones.

Estas decisiones ayudan a que este Diario siga innovando e invirtiendo en su equipo periodístico, el verdadero músculo de esta empresa, y en más recursos que faciliten alcanzar el objetivo de siempre: servir con información verificada y seguir construyendo credibilidad.