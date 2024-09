Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas, seguirá en prisión

La expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo perdió de nuevo un recurso de apelación a la prisión preventiva. Junto con otros siete procesados del caso Purga seguirá recluida en el centro de Rehabilitación de Cotopaxi, mientras avanza el proceso de presunta delincuencia organizada.

Caso Purga: Exjuez del Guayas narra cómo fueron las citas en casa de Pablo Muentes Leer más

Los jueces Julio Inga (ponente), Marco Rodríguez y Mercedes Caicedo indicaron que la medida de prisión es legal y cumple con su objetivo, que es evitar la fuga y lograr la comparecencia de los procesados a un futuro juicio.

Fabiola Gallardo habló de tratos crueles en su encierro

Gallardo, en particular, se había quejado en las audiencias pasadas del trato recibido durante su estadía en el centro de rehabilitación social. Aseguró que durante las primeras dos semanas no se permitió a sus familiares ingresar ropa, toallas, pasta de dientes y cobijas. Además, relató que no tuvo agua durante nueve días y que recibe solo una comida al día por parte del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Entre los que seguirán en la cárcel también están el exjuez Guillermo Valarezo, quien argumentó que tiene dos hijos, uno de los cuales presenta discapacidad y necesita tratamiento.

Esteban Chávez Peñaherrera, exjurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, indicó que la prisión era injusta. “¿Por qué los uniformados militares no tienen prisión preventiva, a pesar de que tienen injerencia en la entidad? ¿Por qué el juez no motivó las medidas cautelares interpuestas a los altos mandos?”, dijo, y pidió defenderse en libertad.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoPurga: Tribunal de la @CorteNacional rechaza los recursos de apelación interpuestos por las defensas de 8 procesados por #delincuenciaorganizada, por tanto se les ratifica la prisión preventiva. pic.twitter.com/t28KcXq8et — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 3, 2024

¿Te gustó esta noticia? ¡Suscríbete aquí!