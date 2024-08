Caso Purga: Exjuez del Guayas narra cómo fueron las citas en casa de Pablo Muentes

En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se recepta este lunes 26 de agosto el testimonio anticipado de Alberto Lino Tumbaco, exjuez de la Corte de Justicia del Guayas, procesado en el caso Purga y quien hoy coopera con la Fiscalía.

“Todo se manejaba de acuerdo a los intereses de Pablo Muentes”, dijo el exmagistrado. Su versión se centró en contar un entramado de corrupción al interior de la Corte Provincial del Guayas y en el Consejo de la Judicatura de esa provincia.

El primer encuentro en Isla Mocolí con Pablo Muentes

El testigo contó que el 26 de julio de 2023 conoció a Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC). El contexto de ese entonces, dijo, era que él había sido cambiado a la Sala Civil. Debía asumir el despacho el 28 de julio, pero dos días antes Johan Marfetán, entonces juez de la Corte del Guayas, y Fabiola Gallardo, presidenta, le indicaron que debía conocer al “amigo”, quien lo había ayudado desde las sombras para su traslado administrativo.

Ese 26 de julio, a las 12:10, relató, se subió al auto de Gallardo. Recordó que como copiloto estaba Mayra Salazar, entonces relacionista pública de la Corte, y a trás, con el juez, iba Marfetan. “Decían el amigo eso, el amigo esto otro y decían que ya iba a conocer al amigo. Al llegar a Isla Mocolí, a la parte del golf club, pregunté a quien vamos ir a ver, a lo que Marfetán me dice que no me preocupe que es un asambleísta”.

Lino Tumbaco narró cómo fue el ingreso a esa exclusiva urbanización en Samborondón, cómo era la mansión de Muentes y cómo les recibieron sus cuatro guardaespaldas. Al abrir la puerta de la casa, ahí estaba el exlegislador social cristiano, quien los saludó y llevó a una sala pequeña, un estudio, con vista al río.

“Que sorpresa que al ingresar a una salita,veo a Mercedes Villareal Vera, quien era la directora del Consejo de la Judicatura encargada (en Guayas), y a otra persona que ahora sé era Tatiana Villafuerte, asistentes de Muentes o que había trabajado en la Asamblea”.

Según el testigo, en aquella cita, que duró 30 minutos, Muentes le indicó que tenía un juicio señalado para el 31 de julio, en la Sala Civil, y que había caído en el despacho que él ahora debía manejar. Por lo que le pidió ayuda para “fallar en derecho” y confirmar una acción en primera instancia en un juicio en contra del Banco de Pacifico.

En primera instancia, el juez Reinaldo Cevallos había fallado a favor de Muentes y su esposa y había ordenado al Banco del Pacífico a pagar casi 4 millones de dólares por una supuesta reparación económica. Por este favor, Cevallos había sido ascendido a la Corte Provincial. “Me contó sobre su caso, me dijo que no me pedía nada ilegal, me contó que habían unas pericias y que solo debía fallar en derecho, luego me preguntó si le podía ayudar”.

Lino Tumbaco indicó que su respuesta fue ambigua, ni sí ni no. “Le dije que aún no asumía el despacho, que debía leer el proceso, que no le podía ofrecer algo”. El juez dice que Muentes se molestó y le recordó que él tenía tres sumarios administrativos, uno era por una infracción grave que acarreaba su destitución.

