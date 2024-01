Exparticipante del programa BLN falleció tras un disparo afuera de un gimnasio

En medio del caos que atraviesa el país, este 9 de enero, se conoció que el exparticipante del reality BLN La competencia (2014), Julio César Medina, falleció a causa de un disparo en los exteriores de un conocido gimnasio, ubicado en Daule.

"Se me parte el corazón, Julio siempre fue una persona maravillosa", escribió la actriz Érika Vélez en redes sociales. Por otra parte, la chica fitness Ámbar Montenegro mencionó: "Amigo y profesor, fuiste una gran persona. Aún no asimilo esta noticia. Que Dios le de mucha fuerza a tu familia". Así mismo, la modelo Érika Valencia señaló: "Mi negro, amigo bello no lo puedo creer. Estoy muy triste por tu partida, pero sé que ahora estás en un mejor lugar con nuestro Señor".

Hasta el momento no se conocen más detalles del caso. Lo cierto es que él se dedicaba a promocionar marcas fitness y a realizar entrenamientos personalizados, incluso ayudaba a mantener el físico de varios talentos de pantalla.

Sus alumnos y amigos del lugar en donde entrenaban, lamentan la pérdida del que denominaron 'El profe'.

