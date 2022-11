Contexto

De tanto en tanto surgen en el país las voces que apuntan a la desaparición de las Fuerzas Armadas. La consideración es que ya no existen guerras y que su existencia no tendría razón de ser. El general Luis Hernández, exministro de Defensa, explica por qué los militares deberían estar mejor consolidados y equipados.

- Si no hay guerras ni conflictos limítrofes, ¿Cuál es el sentido de las Fuerzas Armadas?

- Ahora no hay guerras, pero nadie sabe qué es lo que puede pasar en el futuro. Recuerde que Ucrania fue incluso sede de la Eurocopa. Era un país con paz, desarrollo económico bastante bueno y de pronto fue invadido por Rusia. Los ejércitos existen por la incertidumbre que hay en el mundo.

- ¿Por qué son necesarias?

- Son imprescindibles cuando un país quiere ser soberano, quiere mantener su independencia o mantener su supervivencia al cuidado de las Fuerzas Armadas. Hay unas palabras de Charles de Gaulle: ¿Para qué sirve el Ejército? Para nada, salvo cuando todo depende de él. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, han ocurrido terremotos como el de Manabí y quien ha acudido a solventar los efectos de eso eran las FF. AA.

- ¿Las iniciativas que apuntan a una modificación de asignaciones son parte de la evolución acoplándose a la realidad?

- Por supuesto, porque las Fuerzas Armadas siempre tienen que estar en condiciones de ser disuasivas ante el enemigo externo.

Nos hace falta respetar las reglas del juego y cuando no están en favor de alguien no se puede evocar que las FF. AA. tienen que intervenir.

- ¿Deben prepararse para afrontar problemas regionales?

- Claro. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, crimen organizado que no ve fronteras. Cuando alguien está planificando dónde llevar droga o ejercer el delito no ve fronteras, ve todo como una sola región y más bien las fronteras en la forma en la que están establecidas son una debilidad de los países. Entonces, una coordinación mayor es importante.

- ¿Por qué no deben desaparecer las Fuerzas Armadas?

- Que haya crítica a las Fuerzas Armadas es parte del juego democrático. Las Fuerzas Armadas son un seguro para el país. Si vamos a nivel de una familia, si es que hay ausencia de crimen y la situación se ha vuelto más vivible en el barrio, ¿usted retiraría a la Policía, quitaría la cerca o el muro? Son un seguro para una nación, así como las personas tienen un seguro de vida. Esas son las Fuerzas Armadas. Y los países que no las tienen son la excepción porque responden a otra realidad, pero nosotros tenemos una lección que nos deja la historia y es que siempre tenemos que estar en condiciones de defender lo que nos pertenece.

- Sin guerras y con conflictos y desastres por el clima. ¿No será hora de reasignar roles?

- Lo que se necesita es tener unas Fuerzas Armadas equipadas de una manera versátil y sin descuidar la parte exterior, tener una punta tecnológica que permita una adecuada disuasión, que no sea muy cara. Hay que repensar sobre el equipamiento y el entrenamiento para que siempre tengamos un entrenamiento adecuado. Y si un día se produce una agresión externa, estar en condiciones de defendernos. Eso cada vez es más remoto, pero no quiere decir que no pueda pasar.

- ¿En qué necesidades internas se les puede emplear?

- Para controlar la deforestación, algo que está haciendo Colombia, que recibió ayuda de Estados Unidos, helicópteros para controlar la deforestación. Esos son nuevos roles, especialmente teniendo a la vista el peligro del cambio climático que puede producirse en el país y que puede traer migraciones internas fuertes, se necesitan unas Fuerzas Armadas que ayuden al control y a lo que puede significar.

- ¿Estarán listas para cambiar?

- Por su naturaleza son instituciones cerradas, no siempre están listas para un cambio, pero para eso hay el control político de las Fuerzas Armadas y tienen que seguir la política de defensa que tiene cada gobierno de turno. Ese es el control político. Entonces, si es que la política de defensa establece que tienen que tener un equipamiento para atender este tipo de roles, eso tienen que cumplir.