Eutanasia de Paola Roldán en pausa, tras demanda de organización Provida

La Corte Constitucional mantiene en pausa su decisión de conceder la legalización de la eutanasia a la ecuatoriana de 42 años Paola Roldán, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica desde al año 2020 y quien pide, desde hace cinco meses, que se le reconozca el derecho a una muerte digna, luego de estar postrada tres año y medio en una cama y sobreviviendo gracias a un respirador.

La pausa del procedimiento se da después de que una organización Provida denunciara a las juezas Daniela Salazar y Carla Andrade, a quienes acusa de imparcialidad en el caso y de mantener vínculos de amistad con el abogado de Paola.

Las magistradas han enviado su descargo y han mostrado algunas causas patrocinadas por el abogado de Paola Roldán en las que fallaron en contra, como muestra de su imparcialidad en los casos.

Ahora el caso está en manos del presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, quien dispuso que se abra un expediente para analizar la recusación que hizo la organización Provida.

Mientras tanto Paola pide a la Corte que no demore el fallo porque su agonía es constante y ha empeorado, pues lleva 22 días alimentándose con sueros, porque su cuerpo ya no tolera la comida intravenosa. “No sé cuánto me quede en esta lenta agonía. El tiempo para gente como yo es otro y la Corte sigue atorada en su burocracia indolente”.

La mujer además criticó a quienes impiden su decisión. “Yo también soy Provida. Provida digna, próvida con sentido, próvida sin exceso de dolor”. Después de que se analice la recusación, el juez Enrique Herrería deberá elaborar la sentencia.

