Tras estudio sobre desastre ambiental, Ecuacorriente descarta esa posibilidad

Su versión frente a un estudio que pronostica un desastre ambiental. La empresa china Ecuacorriente, que está al frente del proyecto minero Mirador, ubicado la provincia de Zamora Chinchipe, desestimó la posibilidad de riesgos ambientales por los depósitos de relaves.

El Servicio de Aduanas de Ecuador subastará 67 vehículos: hay carros de alta gama Leer más

Un depósito de relaves en un proyecto minero es un lugar especialmente diseñado para almacenar los desechos o residuos resultantes del proceso de extracción y procesamiento de minerales. Tiene la forma de una represa de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Pabel Muñoz se ratifica: El Metro de Quito empieza operaciones el 1 de diciembre

En el caso de Mirador, el proyecto cuenta con dos depósitos de relaves: Tundayme, con una capacidad de 360 millones cúbicos, y Quimi, de 11 millones de metros cúbicos. Esta última dejó de operar en agosto de 2021.

El pasado 27 de octubre de 2023, un grupo de organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos presentaron estudios técnicos que advierten el riesgo de colapso y ruptura de las presas de relaves de la mina Mirador.

El estudio concluye que los depósitos de relaves constituyen el peor de los escenarios porque contienen todos los factores de alto riesgo: alta sismicidad; cimientos débiles por suelos débiles debajo de la relavera. En ese contexto, la eventual ruptura o colapso de las dos represas causaría una ola de materiales tóxicos que arrasaría con lo que encuentre a su paso durante varios kilómetros, incluidas varias comunidades indígenas que viven en las cercanías y que tendrían apenas unos minutos para intentar buscar evacuar.

Pabel Muñoz se ratifica: El Metro de Quito empieza operaciones el 1 de diciembre Leer más

Desde la empresa minera se ha descartado esa posibilidad. “Tundayme está en una zona de moderada actividad sísmica”, dijo César Vásquez, gerente del Departamento de Manejo de Depósito de Relaves de Ecuacorriente, en un recorrido para medios de comunicación.

La actividad sísmica en la zona se ha calculado en un máximo de 7,5 grados en la escala de Richter, explicó Vásquez. En ese contexto, las represas de las relaveras se han diseñado para actividad sísmica de hasta 9 grados .

El estudio que advierte un desastre natural ha señalado que puede ocurrir algo similar a lo que pasó en Brasil en 2019, en donde se produjo la tragedia de Samarco, un emprendimiento minero de Vale y BHP Billiton, en la que murieron 19 personas y quedaron afectados miles de habitantes de 39 poblados aledaños por la rotura de un dique de relaves.

“Descartamos eso. El caso de Brasil fue completamente diferente. Fueron construidos con metodologías que no se validan ahora en la actualidad, sobre todo en nuestro país. Esta metodología (la de Mirador) es la más segura y con los materiales más resistentes”, dijo Vásquez.

Actualmente, la relavera , la única que está operativa, alberga 33 millones de metros cúbicos de relaves y esta irá creciendo de acuerdo a la actividad minera de Mirador.

Apagones en Ecuador: No habrán cortes de energía durante el fin de semana Leer más

En el proyecto minero Mirador se extrae cobre de la tierra. Este proceso implica la remoción de grandes cantidades de roca y suelo para acceder al mineral. Una vez que se ha extraído el mineral, se lleva a una planta de procesamiento. Allí, se separa el mineral útil de la roca no deseada. Este proceso puede incluir la trituración, la molienda y la separación química.

Durante el proceso de procesamiento, se generan grandes cantidades de material no deseado, llamado "relaves". Estos relaves consisten en rocas y otros materiales que no contienen el mineral valioso y, a menudo, contienen sustancias no deseadas. Para evitar que los relaves contaminen el entorno, se construye un depósito de relaves. Es como un gran hoyo o una estructura diseñada específicamente para contener estos desechos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ