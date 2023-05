Los estudiantes sin cupos hallan otra puerta a la universidad

Se graduó hace dos años en el colegio fiscal Manuel Córdova Galarza, de Guayaquil, y desde entonces llevaba ya dos intentos para ingresar a una universidad pública y seguir una licenciatura en Educación Básica, pero no alcanzaba cupo. Este año, Narciso Niama, de 24 años, se enteró de las becas estatales para estudiar en una universidad particular, se inscribió, completó los requisitos, se sometió a las pruebas y resultó favorecido. El martes 2 de mayo fue uno de los nuevos alumnos que comenzaron las clases en esa institución. Y en la carrera que él deseaba.

“Es una gran oportunidad para los jóvenes, tanto para los nuevos bachilleres como para los que aún no han podido iniciar su carrera”, expresa Niama.

Una situación similar relata Nayla Granados, de 20 años. Ella se graduó también hace dos años en el colegio réplica Aguirre Abad y no lograba conseguir cupo en una universidad pública. Gracias a una amiga se enteró de esta opción, realizó el proceso y ahora es estudiante de la carrera de Educación Inicial.

“Hay familias que no tenemos cómo pagar una universidad particular, entonces siempre son bienvenidas estas oportunidades”, coincide.

Estas becas las ofrecen universidades particulares cofinanciadas, es decir, las que cobran aranceles y a la vez reciben recursos del Estado. Hay ocho en el país, de las cuales al menos tres tienen sede en Guayaquil: la Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR), la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) y la Universidad Politécnica Salesiana (UPS).

Me gradué hace dos años. Intenté ingresar a las universidades públicas por medio del proceso de la Senescyt, saqué la mayor puntuación, pero no me salía ningún cupo.

Nayla Granados, estudiante universitaria.