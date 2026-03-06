Estos son los seis hombres más buscados por violencia de género en Ecuador

El Ministerio del Interior difundió la lista actualizada de los más buscados por violencia de género en Ecuador

Referencial. Las autoridades buscan a seis sospechosos vinculados a casos de violencia de género en Ecuador.

En Ecuador hay seis hombres que figuran actualmente entre los más buscados por violencia de género. Sus nombres aparecen en el registro difundido por el Ministerio del Interior el 4 de marzo de 2026, una lista que reúne a personas vinculadas a procesos judiciales por crímenes contra mujeres, niñas y familias.

Detrás de cada nombre hay investigaciones abiertas, órdenes de captura y procesos penales pendientes. Algunos casos han permanecido años sin resolverse, mientras que otros están relacionados con hechos más recientes que conmocionaron al país.

Las edades de los sospechosos van desde los 22 hasta los 42 años al momento de su vinculación con la justicia. Entre ellos hay un caso que lleva más de una década sin que el responsable sea capturado y otro en el que el sospechoso fue localizado fuera del país.

Las autoridades recuerdan que la ciudadanía puede colaborar con información que permita dar con su paradero. Los datos pueden entregarse de forma confidencial a través de la línea 1800 DELITO (335486) y quienes aporten información relevante pueden acceder a recompensas.

Las autoridades buscan a seis sospechosos vinculados a casos de violencia de género en Ecuador. Imagen Generada con IA

La lista de los más buscados por violencia de género en Ecuador

Brayan Stalin Yánez Bombon

Yánez Bombon fue incluido en el registro cuando tenía 22 años. Su caso se remonta a febrero de 2024, cuando fue procesado en Salcedo, en la provincia de Tungurahua.

La Fiscalía lo investiga por el femicidio de su expareja, quien además estaba embarazada. Tras el hecho, el sospechoso huyó y desde entonces pesa sobre él una orden de prisión preventiva junto con la boleta de captura.

Luis Javier Hermida Núñez

Hermida Núñez es considerado el principal sospechoso del asesinato de su esposa, Lisbeth Baquerizo, ocurrido en diciembre de 2020.

En un inicio el hecho fue presentado como un accidente doméstico. Sin embargo, las investigaciones posteriores concluyeron que se trató de un femicidio. Desde entonces permanece prófugo y su caso continúa bajo búsqueda de las autoridades.

Jonathan Daniel Goyes Narváez

El nombre de Goyes Narváez aparece en la investigación por el asesinato de dos niñas, Briana y Génesis, de 3 y 9 años, en la provincia del Carchi.

En este mismo caso también fue asesinada la madre de las menores. Las niñas habían sido reportadas como desaparecidas en octubre de 2023, el mismo día en que se halló el cuerpo de su progenitora.

Desde entonces el sospechoso es buscado a nivel internacional y cuenta con una difusión roja de Interpol, lo que permite su localización en distintos países.

Johnny Ortiz Caicedo, alias ‘Negro Johnny’

Entre los nombres de la lista aparece también Johnny Ortiz Caicedo, conocido como ‘Negro Johnny’.

En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro, violación y tortura de un niño de tres años. Pese a esa sentencia, años después se encontraba en libertad.

En 2012 fue vinculado al asesinato de una adolescente en el Centro Histórico de Cuenca. Desde ese momento permanece prófugo, convirtiéndose en uno de los casos más antiguos dentro del listado de los más buscados.

Danilo Ubeimar Chávez Chávez

Este caso ocurrió en marzo de 2022 en la provincia del Carchi y está relacionado con un múltiple crimen.

Según la investigación, Chávez habría atacado a machetazos y con disparos a los padres y a la hermana de su expareja. En el mismo hecho también murió su hija de ocho años.

El crimen se registró un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde entonces el sospechoso continúa prófugo.

César Leopoldo Cóndor Vaca

Cóndor Vaca es requerido por la justicia ecuatoriana por el femicidio de su esposa, ocurrido en mayo de 2019 en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Tras el crimen salió del país. Años después fue localizado durante un operativo en Carolina del Sur, Estados Unidos, donde fue detenido en enero de 2023.

Actualmente permanece bajo custodia de autoridades migratorias mientras avanzan los procedimientos para su eventual deportación.

Cómo aportar información sobre los prófugos

El Ministerio del Interior insiste en que cualquier dato que ayude a ubicar a estas personas puede ser clave para los procesos judiciales.

Las denuncias pueden realizarse de forma reservada a través del 1800 DELITO (335486), un canal habilitado para recibir información sobre personas requeridas por la justicia.

La identidad de quienes colaboren se mantiene en reserva y, en algunos casos, se ofrecen recompensas económicas por información que conduzca a la captura de los más buscados por violencia de género en Ecuador.

