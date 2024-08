Estafas en Guayaquil: 'Perdí más de $ 140 mil en la red de Tito Orellana'

En los últimos tres meses, Eduardo Esteban Orellana Bayas, conocido como Tito Orellana, creador de contenido financiero en redes sociales, ha sido denunciado, al menos, en seis ocasiones, en los últimos tres meses. Así consta en los registros de la Fiscalía a los que accedió Diario EXPRESO. Se precisa que Orellana es sospechoso del delito de estafa.

(Le puede interesar: Influencer de finanzas personales acumula denuncias por "estafa" en la Fiscalía)

Él daba consejos para mejorar las finanzas de su audiencia, jóvenes, ciudadanos de a pie. Sus videos también atrajeron a la empresa privada, como el Banco del Pichincha, para temas de publicidad.

Estafas en Guayaquil: "Por una amiga perdí $ 50 mil en una supuesta inversión" Leer más

Esa solo era una de sus actividades, ya que él también se dedicaba a ofrecer réditos en un supuesto negocio de inversiones, según los denunciantes que han tratado de ubicarlo desde hace unos meses, sin éxito. Parecería que se lo tragó la tierra, comentan.

Este Diario ha dado seguimiento al caso de Tito Orellana desde hace un mes. Las publicaciones han motivado a otras personas que también se consideran perjudicadas por Orellana a contactar a esta redacción.

Uno de los casos más recientes que salpican a Orellana y a otro creador de contenido

El caso más reciente tiene que ver con una persona que asegura haber perdido $ 145 mil luego de haber sido blanco de una suerte de reclutamiento blando. Su historia retrata una de las formas de operar de lo que parecería ser una red estructurada, de varios miembros y con roles definidos.

"Recibí una liquidación. Me pongo a pensar qué hago con el dinero y me puse a pensar en buscar opciones de inversión", dice Marcos, nombre protegido del denunciante.

"Comencé a seguir en redes a una persona que se llama Juan Carlos Calderón. Esta persona se encarga de dar cursos para aprender a hacer inversiones. Él te hace que tú abras una plataforma y te da consejeros operativos financieros. Y un día me dice: 'Tengo otra opción de inversión, te la comento a ver si te interesa. Mira son unas personas que están trabajando con fondos de inversión con una empresa. Esa empresa hace trading'", relata Marcos.

El trading se refiere a la compra y venta de instrumentos financieros, como acciones, bonos, divisas (forex), criptomonedas y otros activos, con el objetivo de obtener ganancias. Los traders buscan aprovechar las fluctuaciones de precios en los mercados financieros para comprar a precios bajos y vender a precios más altos, o viceversa en el caso de posiciones en corto.

Las inversiones en saco roto

Marcos cuenta que Juan Carlos Calderón, un tiktoker que ofrece consejos de inversiones, lo contactó con Tito Orellana. "Orellana se comunica conmigo. Le dije que quisiera entender cómo funciona y el me dijo: 'Te cito en mi oficina'. Me citan en el edificio de Vistas de San Eduardo (en la avenida del Bombero, en el norte de Guayaquil)", recuerda. Es el edificio donde registra domicilio la

Él narra que después de cersiorarse accedió a "invertir". Mientras él cuenta su historia presenta un rostro indignado, se contiene para evitar algún exabrupto. Orellana era un intermediario, asegura Marcos, con esa empresa, a cargo de Kevin Sánchez.

"Él es dueño de Selah Capital. Cuando me dijo cómo operaba me convenció. Me da los contratos y dice qué me ofrece, 'si es que la inversión sale bien, yo te pago el interés, pero lo que está garantizado pase lo que pase es tu capital'. Y yo le pregunto que cómo me garantizará el capital. Me dice que por cada inversión que me des, yo te voy a entregar un cheque de garantía'", detalla Marcos.

Él empezó invirtiendo $ 14 mil en diciembre de 2022, por los que recibió $ 52 mil de rendimiento. En total realizó cinco "inversiones", que suman $ 195 mil.

Worldcoin: clausuran oficina que escaneaba iris de guayaquileños por criptomonedas Leer más

"Desde el primer momento que comencé a recibir el dinero hubo problemas, en el sentido de que se demoraban una semana, dos semanas. Siempre hubo problemas. Y en el contrato se establece que el capital se devuelve al final del año y ellos tienen un lapso de 30 días después de vencida la inversión para devolverte el capital. No me volvieron a pagar los intereses", asegura Marcos.

Ahora, él reúne documentos y otros elementos para sustentar la denuncia que se impulsa en la Fiscalía. Este Diario ha intentado obtener una versión de Orellana, Sánchez, Selah Capital en las últimas semanas, pero no ha habido respuesta.