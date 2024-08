¿Que tan peligroso es vender tu identidad a través del iris?

El iris es una forma de identificar al ser humano, tal como la huella digital, la asimetría del rostro u otras características que nos hacen únicos como personas. Es como nuestra cédula de identidad sin tener que cargar un carné.

En Ecuador, se registró que hace unas semanas varias personas han aceptado valores económicos que bordean los $20 para dejarse escanear el iris por una empresa denominada Worldcoin.

Rafael Bonilla, docente de la seguridad de la información e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Facultad de Electricidad y Computación de la ESPOL, fue entrevistado en Ecuavisa y señaló que quienes han aceptado dichos valores económicos han perdido la oportunidad de tener su registro único, pues ya ha sido entregado a la empresa que les ofreció dinero.

“Es una forma de generar una entidad digital… Lo que pasa es que se reconoce como un valor único que en el sistema se transforma en un usuario. El iris es una forma biométrica y lo que están haciendo estas personas es entregar una forma de identificarse. Pero si el día de mañana el Ministerio de Telecomunicaciones indica como política nacional que la forma oficial de identificar a una persona es a través del iris, los usuarios que han optado por esta opción se exponen al riesgo de haber entregado ya su identidad digital”.

Por tal motivo, hace un llamado a las autoridades para que rindan explicaciones sobre el control y regulación de esta empresa, aparentemente privada, que obtiene datos de la población ecuatoriana, y que el Estado debe mantener el control de lo que pasa con su pueblo.

“No sabemos qué más podría hacer la empresa, en el sentido de que no hay transparencia sobre cómo van a usar esa información. ¿Qué malos usos podrían hacer? El rastreo, la empresa podría usar o cruzar esta información con la base de datos de la cédula de identidad y saber quiénes son, y obtener datos públicos que existen en el sistema por medio del iris”.

Bonilla recordó que en Ecuador existe una Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Superintendencia de Protección de Datos, que deben estar controlando y supervisando que las empresas que operan en el país cuiden el uso de la información personal de los ecuatorianos y quienes viven en el país.

“Son las autoridades las que deberían responder a ello… Todas las empresas están obligadas a preservar y precautelar nuestra información personal… Lo principal está en la privacidad y en no permitir que los usuarios puedan ser rastreados al tener una correlación con un identificador nacional como la cédula de identidad. Mientras los sistemas no comiencen a utilizar el iris, el impacto inmediato no existe. Puede haber un mal uso de la información, puede estar siendo vendida y va a comenzar a notarse a medida que usen sus datos”.

