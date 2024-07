¿Cómo funciona WorldCoin, la empresa que escanea el iris a los guayaquileños?

WorldCoin ha generado una gran atención a nivel mundial con su propuesta: escanear el iris ocular de los usuarios para ofrecer criptomonedas a cambio. Este método, aparentemente inusual, se ha desplegado en varios países, entre estos Ecuador, generando largas filas en ciudades como Guayaquil. La propuesta está respaldada por un objetivo ambicioso: crear una red global de identidad digital y financiera que permita diferenciar a los humanos de la IA.

¿De dónde nace WorldCoin?

WorldCoin fue fundada en 2019 por Sam Altman, conocido por su papel como consejero delegado de OpenAI, la firma detrás de tecnologías como ChatGPT y DALL-E. A diferencia de estos productos de inteligencia artificial, el objetivo de WorldCoin es recolectar datos biométricos para establecer una identidad digital única para cada individuo.

Además pretende ofrecer acceso a criptomonedas y servicios financieros a personas en todo el mundo, especialmente en áreas donde los servicios bancarios tradicionales son limitados o inexistentes. Según WorldCoin, una identidad digital verificable facilita la inclusión financiera, permitiendo que más personas participen en la economía global. Por este motivo, al menos en Guayaquil, se ofrece 20 dólares en criptomonedas a las personas para que se escaneen el iris.

Este es el escáner usado por la empresa estadounidense para escanear los ojos de las personas. X @WORLDCOIN

Algunos países han pedido la suspensión de actividades

WorldCoin ha suscitado importantes preocupaciones entre los expertos en protección de datos debido a su enfoque en el escaneo del iris para la creación de identidades digitales. La principal inquietud radica en la privacidad y seguridad de los datos biométricos. Los datos del iris son únicos e inmutables, lo que significa que, si se ven comprometidos, no pueden ser cambiados, exponiendo a los usuarios a riesgos prolongados de robo de identidad.

Los expertos temen que el manejo y almacenamiento de esta información extremadamente sensible pueda ser vulnerable a hackeos o abusos, poniendo en riesgo la privacidad de las personas.

Además, los reguladores y organismos de protección de datos han expresado su preocupación sobre el cumplimiento de las normativas vigentes. En países como España y Alemania, se están llevando a cabo investigaciones para asegurar que WorldCoin cumpla con los requisitos legales relacionados con el tratamiento de datos personales. La falta de transparencia sobre cómo se protegen y utilizan estos datos, junto con la posibilidad de que la información biométrica sea compartida o vendida sin el consentimiento explícito de los usuarios, genera dudas.

¿Qué responde WorldCoin a los temores?

WorldCoin ha sido muy clara en sus comunicados sobre su propósito y su proceso. Han enfatizado que no se requiere información personal adicional para el registro y han asegurado que los datos biométricos recolectados no se venden ni se comparten. No obstante, la empresa ha enfrentado críticas y revisiones por parte de varias autoridades de protección de datos.

Cientos de guayaquileños acudieron a escanear su iris por 20 dólares. Francisco Flores

¿Para qué sirve el escaneo del iris?

WorldCoin escanea el iris de las personas para crear una identidad digital única para cada usuario. Aquí algunas claves para entenderlo.

Identidad única: El iris de cada persona es como una huella dactilar, pero aún más única. Al escanear el iris, WorldCoin puede asegurarse de que cada persona tenga una identidad digital exclusiva. Esto ayuda a evitar fraudes o suplantaciones de identidad. Acceso a criptomonedas: A cambio del escaneo del iris, WorldCoin ofrece una cierta cantidad de criptomonedas a los usuarios. Esto es un incentivo para que la gente participe y permita el escaneo. Red financiera global: La información recolectada (el escaneo del iris) se utiliza para construir una red financiera global donde cada persona tiene una identidad digital verificable. Esto es útil para realizar transacciones y mantener la seguridad en la red de criptomonedas. Seguridad y verificación: Para las instituciones financieras, una identidad digital verificable puede reducir los costos asociados con la gestión de fraudes y el cumplimiento de regulaciones. Esto puede traducirse en servicios financieros más accesibles y económicos para los usuarios.

Sus primeras cifras según WorldCoin

Según reportes de principios de 2024, WorldCoin ha alcanzado más de 2 millones de usuarios que se han registrado en su plataforma y han participado en el proceso de escaneo del iris.

WorldCoin ha establecido puntos de escaneo, conocidos como 'Orbs', en más de 30 países alrededor del mundo. Esto incluye tanto países desarrollados como en desarrollo, como Ecuador, Chile, Estados Unidos, India y Kenia.

WorldCoin ha recaudado más de $200 millones en varias rondas de inversión desde su fundación. Esto incluye inversiones de capital de riesgo y apoyo de inversores institucionales.

