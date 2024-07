Guayaquileños dejan escanear sus ojos a cambio de 20 dólares: ¿De qué se trata?

Decenas de personas acudieron sin cesar la mañana y tarde del 29 de julio a la calle Panamá, entre Tomás Martínez e Imbabura, en Guayaquil. Sin embargo, no llegaban para probar uno de los variados platillos del lugar, sino para permitir que una empresa grabe información de sus rostros a cambio de $20.

EXPRESO constató que la gente no despegaba los ojos de sus teléfonos. Trataban de descubrir cómo era el procedimiento para ganarse ese dinero. "¡Ponte once, y haz tu recarga para descargar la app", voceaban vendedores que no perdieron la oportunidad para sacar provecho de la ocasión.

Una oficina de Wordlcoin era el epicentro de esta novedad. Esta marca estadounidense tiene una temática para captar usuarios nuevos: regala 13 tokens de Worldcoin (cada uno valorado en 2.17 dólares al momento), a cambio de escanear el iris de los voluntarios con un curioso aparato circular llamado Orbe.

¿Qué hacen con estos datos?, es la pregunta que muchos se hacen sobre esta temática pues, como asegura Enrique Peláez Jarrín. PhD, docente de Ingeniería en Computación de la ESPOL, "nadie da nada gratis".

¿Qué hacen con la información de los ojos?



Según él, buscan incentivar el valor de las criptomonedas. Al controlar la oferta inicial y distribuirla de manera gratuita, particularmente en países en desarrollo, Worldcoin puede aumentar la demanda. "Ese es el as bajo la manga: aprovechar la escasez", explica Jarrín.

Y es que según la información oficial del proyecto, "la privacidad es lo primero", y aseguran que los datos recabados del escáner facial no se comparten con terceros. Además, no es necesario proporcionar nombres o información personal, solo llevar la cédula para garantizar que el voluntario es mayor de edad.

Este es el escáner usado por la empresa estadounidense para escanear los ojos de las personas. X @WORLDCOIN

Juran que "los datos biométricos solo se utilizan una vez en un Orbe, para verificar la singularidad de la persona". Es decir, obtienen toda la información posible del código de iris de una persona, pero, curiosamente, no la utilizan para nada más, solo para crear la cuenta.

Una 'ventana' gratis



Casi $21.82 es lo que gana cada nuevo usuario si decide cambiar esa criptomoneda a dólares. Sin embargo, para retirarlo en efectivo, los tramitadores cobran cerca de 4 dólares por la transacción.

Jaime Aguirre, un ciudadano que se acercó esta semana a sacar sus tokens, conoce lo que implica este escáner, pero argumenta: "Les recuerdo a la ciudadanía que en los próximos años, todos tendremos una billetera virtual en nuestros teléfonos (…) Saqué cerca de 30 dólares. Si dejo esas 30 monedas en la aplicación, el próximo año podrían valer mil dólares cada token. ¡Imagínese!".

Richard Ochoa, otro ciudadano que acababa de retirar su dinero, por su parte, recomienda sacar el dinero pronto: "Si lo puede sacar, sáquelo de una vez porque la moneda sube y baja; es un riesgo", dice.

