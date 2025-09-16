Expreso
ministerio de transporte
Deslizamientos y hundimientos afectan rutas clave en la Sierra y Amazonía ecuatorianaCortesía

Estados de vías en Ecuador este martes 16 de septiembre: cierres y pasos habilitados

Deslizamientos, hundimientos y pérdida de calzada afectan vías en Sierra, Costa y Amazonía

El último informe de la red vial estatal emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas revela afectaciones en múltiples rutas del país. Las provincias más impactadas son Esmeraldas, Manabí, El Oro, Carchi, Imbabura, Loja y Zamora Chinchipe. Las causas van desde deslizamientos y hundimientos hasta pérdida de calzada y colapso de alcantarillas.

En la región Costa, Esmeraldas presenta daños en la vía E381, entre “Y” del Salto y Muisne, con pérdida de mesa en dos puntos. También hay afectaciones en la E20, E10 y E15, donde se recomienda circular con precaución. En Manabí, los trabajos en puentes y colapsos de tuberías afectan rutas como la E482, E462 y E386.

Vías afectadas en la Costa: Esmeraldas, Manabí y El Oro

En El Oro, la vía E25 entre Las Lajas y Puente Puyango tiene hundimientos en el sector El Tigre. La E50 y E585 también presentan socavones y deslizamientos en Saracay, Balsas y Paccha. En todos los casos, se mantiene el paso con precaución, aunque en algunos tramos solo se permite el tránsito de vehículos livianos.

La vía E30 en Manabí, que conecta Portoviejo con San Plácido y Pichincha, muestra deterioro por fatiga del asfalto y socavaciones en varios kilómetros. En Bahía, la E387 tiene pérdida de talud y trabajos de estabilización en La Chipornia. Tosagua y Rocafuerte también reportan asentamientos y deslizamientos.

Sierra: deslizamientos y manifestaciones complican la movilidad

En la Sierra, Carchi reporta cierres por manifestaciones en la E35, sin rutas alternas en sectores como San Gabriel y Tulcán. En Imbabura, la E10 y E29 presentan pérdida de mesa y derrumbes, mientras se realizan limpiezas constantes. En Cotopaxi, la vía Latacunga - La Maná está habilitada solo para vehículos livianos.

En Chimborazo, la vía Tixán - Alausí tiene pérdida de calzada en el sector Casual, con rutas alternas para vehículos de hasta 3.5 toneladas. En Azuay, las vías Cuenca - Girón - Pasaje y Cuenca - Molleturo - El Empalme presentan hundimientos y socavones en varios tramos. Se recomienda circular con precaución.

Amazonía: restricciones nocturnas y paso limitado por deslizamientos

En Zamora Chinchipe, los deslizamientos afectan las vías entre Sabanilla, Valladolid y Bellavista. En Sucumbíos, la vía E45 entre Baeza y Lago Agrio está cerrada para vehículos pesados entre las 19:00 y 05:00. Se habilitan rutas alternas por El Coca, Loreto y Dayuma.

En Napo, el puente sobre el río Loco está en trabajos de variante. También se reportan derrumbes en la vía Papallacta - Cuyuja y pérdida de calzada en El Chaco. En Morona Santiago, los sectores Cugusha y Paso Carreño presentan socavamientos y afectaciones por deslizamientos.

