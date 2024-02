Equipo de Nicole Bonifaz desmiente gasto del Cpccs para viaje a Galápagos

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Nicole Bonifaz, junto a dos funcionarios, cumplirá una agenda de actividades en Galápagos. No hay gasto económico para el Cpccs, según sus asesores.

La tarde del 7 de febrero circuló en la red social X dos memorandos de Bonifaz, en los que solicitaba el acompañamiento de Luis Alonso Araque, coordinador técnico para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social, para las actividades planificadas en Galápagos desde el 8 hasta el 12 de febrero. También pedía que se autorice la compra de pasajes aéreos, viáticos y la comisión de servicios institucionales.

Sin embargo, la agenda remitida sobre las actividades de Bonifaz son solo durante este 8, 9 y 10 de febrero del 2024, no hasta el 12, que coincide con el Feriado de Carnaval. Durante este jueves, la Presidenta realizará una visita técnica a la delegación del Cpccs en San Cristóbal. El viernes desarrollará tres actividades: se reunirá con el alcalde de la Isla Isabela y otras autoridades para suscribir un convenio marco de cooperación; también se reunirá con representantes de las sociedad civil de esa isla; y después verificará el estado del Observatorio para la Participación Ciudadana. El sábado visitará las reservas y sitios de desarrollo turístico, junto a comunidades de la Isla Isabela, para generar proyectos de participación y medio ambiente.

Que nuestro amor lo pague el Estado. La presidenta del @CpccsEc Nicole Bonifaz pide pasajes y viáticos para ir ella y su novio Luis Araque a Galápagos en pleno Carnaval. pic.twitter.com/tmgSb82oGT — LaHistoria (@lahistoriaec) February 7, 2024

Desde el equipo de asesoría de Bonifaz, aclararon que el tuit contiene información falsa, que Araque no es pareja de Bonifaz y que dicho funcionario labora en el Consejo desde el 25 de mayo del 2023, y en la designación desde el 11 de octubre de 2023. Bonifaz fue posesionada como consejera el 14 de mayo de ese año y es titular del Cpccs desde el 10 de octubre.

Al consultar sobre los memorandos, la asesora de Bonifaz explicó que son trámites administrativos que se hace con cualquier funcionario que acompañe a territorio a la Presidenta. En esta delegación también se incluye al funcionario de comunicación para las coberturas. Puntualizó que para esta delegación no se ha solicitado viáticos y que los tres funcionarios viajan con recursos propios. “El Cpccs no ha comprado ningún ticket de vuelo o gestionado hospedaje o alimentación para la comisión de visita técnica. La Coordinación General Administrativa Financiera no ha autorizado ninguna compra (…). Por tanto, no existe gasto gestionado por el Cpccs”.

