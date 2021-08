Enrique Menoscal: “Jimmy Jairala es nuestra opción para la Alcaldía de Guayaquil, pero puede que no postule”

El ambiente preelectoral empieza a calentarse. Las autoridades seccionales serán renovadas en un poco más de un año y las organizaciones políticas reman en ese sentido: cambian o reafirman a sus directivas, activan a su militancia y buscan a los cuadros que los representarán en los comicios del 2023. Nombres suenan. El movimiento Centro Democrático ha pasado revista a los espacios vacíos en algunas de las provincias que, por motivos personales o por lamentables decesos producto de la pandemia, hay en algunas directivas. Actualmente están llenos y a la par, adelanta Enrique Menoscal, buscan los cuadros que representarán en el 2023.

- La Alcaldía de Guayaquil. ¿Qué opciones barajan?

- En el caso de Guayaquil lo que hemos definido es no tocar este tema hasta el próximo año. Nuestra militancia tiene el anhelo que el presidente y líder, Jimmy Jairala, nos represente en esa elección. Pero nos ha dicho que en este año no se saldrá del periodismo y que una decisión la tomará más adelante.

- ¿Cuándo?

- (Jairala) tenía una licencia que terminó el 31 de mayo de 2021. Está participando de los directorios del movimiento porque los preside, pero no se va a activar. No está decidido a volver al campo político. Nuestro anhelo es que nos represente, pero en el directorio se decidió no tocar el tema de Guayaquil hasta que termine el año. De ahí hablaremos con él. Siempre será nuestra primera opción, pero hay la posibilidad de que no corra.

- ¿Y si no corre?

- Tocará ver qué hacemos. Siempre hay la posibilidad de una alianza o decidamos sacar un candidato nuestro con la intención de formar un nuevo cuadro político.

- ¿Una alianza con Compromiso Social?

- Ya tuvimos una alianza macro. Nos fue bien. Como todo proceso integrador hay sus problemas y personas que sienten celos, que tienen miedo. Creo que funcionó bastante bien. Lo lógico es hacerlo con ellos, pero no cerramos la puerta con nadie de la tendencia. Una alianza con Pachakutik o la Izquierda Democrática no tiene que ser vetada.

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, solicitó al Consejo de la Judicatura investigar a los jueces y fiscales que archivaron varios procesos legales en contra del exprefecto Jimmy Jairala. Las voces al interior y afines a la lista 1 lo calificaron como una persecución.

- ¿Cree que el ambiente en Guayaquil es propicio para que un candidato por fuera del Partido Social Cristiano llegue a la Alcaldía?

- Hoy, sí. La política es dinámica. Mañana puede venir una macroobra que cambie la imagen de la alcaldesa (Cynthia Viteri). Estoy seguro de que ella va a pelear por su reelección. La veo con ganas de reelegirse. Hay que ver qué pasa. Puede que se torne más sencillo y anime a Jimmy a participar.

- O sea que la decisión del señor Jairala depende de si la alcaldesa Viteri decide o no reelegirse...

- No, no tiene nada que ver. Ella va a ir a la reelección. Eso creo que va a hacer. Él tiene que decidir si sale del periodismo o no. Ahora no quiere salir de ahí.

- Quito está viviendo un período de inestabilidad política que, en parte, fue provocada por la dispersión del voto que llevó a Jorge Yunda a ganar con el 20 % del apoyo popular. Si el escenario se repite, ¿estarían dispuestos a declinar una eventual candidatura?

- Tenemos una decisión clarísima en Quito: vamos a ir con candidato propio. En la candidatura a la Alcaldía no vamos a hacer una alianza. Le hemos pedido al subdirector nacional, Juan Ramón García, que acepte la precandidatura a la Alcaldía de Quito. Es el deseo del movimiento que él corra.

- ¿Y la misma lógica para la Prefectura de Pichincha?

- Vamos por la misma línea. Necesitamos en Pichincha tener militancia a flote. Buscar gente joven y nueva, con buenas ideas. La decisión del movimiento hacia Juan Ramón está tomada y él verá en el camino qué alianzas les favorecen en ese proyecto.

- ¿En la Prefectura del Guayas?

- Los directores rurales me propusieron la candidatura. Les dije que aceptaré lo que tenga que aceptar por el movimiento, pero al final hay que medir. Depende de si Jimmy correrá o no. Depende de muchas cosas. La postura es que estaremos donde el movimiento cree que debemos estar.