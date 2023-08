ENTREVISTA: Zeev Harel concluye su misión en Ecuador. Nació en Jerusalén y culminó su servicio militar hasta el grado de mayor en la Brigada Paracaidista. Estudió Historia de la Antropología y e hizo una maestría en Educación. Además de Ecuador, estuvo en misión en Colombo, Sri Lanka, Jordania y oficial de administración y cónsul en México. Tiene una amplia trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

En un mes más, el embajador de Israel en Ecuador, Zeev Harel, concluirá su misión en el país. Antes de irse recibió a EXPRESO para hablar de cooperación, seguridad y lo que se lleva del Ecuador.

- ¿Cuáles son sus principales logros en cooperación?

- Fue para mí un gran honor representar a Israel ante un hermano y hermoso país como es Ecuador. Las relaciones entre Ecuador e Israel son profundas e históricas. Cooperamos en muchas áreas como seguridad, innovación, agricultura, ciencia, educación y muchas más. Más de 5.000 profesionales ecuatorianos fueron capacitados en Israel en cursos de Mashav, la agencia israelí de cooperación internacional en diferentes áreas, los exbecarios son los mejores embajadores de Israel en el mundo. Creo que el pico de esta época es la visita histórica del presidente Guillermo Lasso a Israel, fue muy importante; el presidente llevó 50 jóvenes emprendedores para aprender el ecosistema, la tecnología e innovación de Israel, que es un país que genera más eventos per cápita en el mundo.

- ¿En qué consiste la cooperación en seguridad?

- La cooperación en seguridad con Ecuador es permanente y continua. Durante el tiempo entregamos armas, chalecos, cascos, lanchas de patrullas, llegarán muy pronto 130 vehículos blindados.

En este particular tema (Fernando Villavicencio) no estamos involucrados, no nos pidieron ayuda.

Zeev Harel, embajador de Israel en Ecuador

- ¿Qué proyectos impulsan?

- A través de la visita del presidente estamos en una negociación para tener un Tratado de Libre Comercio. Está en el inicio. Este toma tiempo y continuaremos en 2024. Esta embajada es pequeña, pero muy activa. Durante el tiempo del coronavirus, apoyamos con equipos médicos, entre otros. Siempre donamos y entregamos apoyo comunitario.

- Ecuador es un país complicado por la inseguridad y violencia, y usted ha estado en otros como México. ¿Fue esta una misión complicada?

- No es más complicada que los otros. México también tiene sus problemas. Hay problemas de seguridad aquí, hay que decir. El problema de la seguridad es difícil, grave y hay que enfrentar, no hay otra posibilidad con el crimen organizado, con las mafias. Hay una manera, es posible, hay que hacerlo.

- ¿Cuál es esa manera?

- Quiero enfatizar que el proceso de seguridad no es inmediato, no es de un día al otro. Es un proceso, pero hay que avanzar. Primero, tener control de las fronteras marítimas, terrestres. Hay que tener control, tener un centro de información, ciberseguridad, fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía, hacer capacitaciones...

- Estamos en un proceso electoral en marcha. ¿Cómo mira el panorama político?

- Creo que hoy en día muchas democracias enfrentan dificultades. Ecuador también. Ahora ustedes tienen las elecciones, pasaron la primera vuelta y veo que el proceso está bien hecho y espero que siga así.

- Han existido acercamientos con los candidatos para hablar sobre cooperación. Noboa habló de un ‘preacuerdo’ de seguridad con Israel.

- Me reuní con el candidato Daniel Noboa, creo que es una persona inteligente, hablamos de cooperación en seguridad, en manejo de agua y otros. En poco va a venir el fenómeno de El Niño y luego la sequía, Israel es experto en manejo de agua. Hay posibilidades de abrir líneas de cooperación con el próximo gobierno. En el manejo de agua somos expertos. Estamos listos para apoyar en cualquier tema que soliciten.

- ¿Con Luisa González ha habido algún acercamiento?

- Estoy listo para hablar con todos. Todavía no he tenido una reunión con Luisa.

- ¿Cómo trasladar la experiencia de Israel al control de la seguridad al Ecuador?

- Lamentablemente, la situación de la seguridad de Israel desde la creación del Estado es muy compleja. Enfrentamos terrorismo, de vez en cuando guerra, por eso Israel desarrolló un sistema de seguridad muy avanzado, fuerte, con una inteligencia que es algo que no existe en otros lugares. Entonces, aquí gracias a Dios no hay guerras, pero es igual, es terrorismo criminal y hay que enfrentar. Hay el tema del control de la cárcel, eso no puede seguir así, hay que enfrentar. Israel tiene experiencia y hay que analizar esta investigación ya hecha en Ecuador. Hay la posibilidad de enfrentar con todos los temas mencionados, control de fronteras, marítimas y terrestre, y con inteligencia, que es básico. Hay que saber dónde están, cuántos son y qué quieren hacer, eso y hay maneras de hacer.

Tenemos la experiencia y estamos listos para compartirla. Podemos investigar cuáles son las necesidades. Zeev Harel, embajador de Israel en Ecuador

- ¿Pero cuáles? Porque Ecuador es un país demasiado garantista y cuando se trata de acceder a información se habla de invasión a la privacidad...

- Hay conflictos entre la libertad y la necesidad de saber y enfrentar esta situación. Pero hay maneras, ustedes tienen democracia, nosotros también, pero hay que buscar la manera en el sistema judicial para ejecutar y enfrentar, porque Ecuador no puede seguir así, esta situación afecta la economía, trabajo, turismo, la vida de la gente que necesita tener tranquilidad de trabajar, vivir bien.

- Seguridad y clima, ¿qué otros riesgos hay para el país?

- La seguridad es lo básico. El clima ahora con El Niño y es un cambio mundial. Hay que manejarlo bien con la política y creo que con eso van a tener un gran éxito, yo le veo mucho potencial a este país.

- Con relación a los otros países que ha visitado, ¿en qué nivel está la situación que enfrenta el Ecuador?

- El problema más grave en este momento es la seguridad, tienen también el tema del agua, hay que trabajar en eso. En principio, el Ecuador tiene mucha agua, mucha lluvia, pero hay que manejar bien el agua, es parte de la necesidad de la vida.

