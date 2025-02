Embajador de Italia: “Hay que llamar al enemigo por su nombre: la mafia"

¿Quién mató al teniente coronel Porfirio Cedeño? ¿Quién mató a un bebé de 11 meses, en Manabí, y a una niña de tres años, en El Oro? La mafia. Es la visión del Embajador de Italia en Quito ante el panorama de violencia que atraviesa Ecuador y que se ha agravado en los últimos años. Con la cooperación internacional, con una fuerte cultura de la legalidad y una revolución cultural se atacan las causas y no los síntomas.

¿Por qué hay la necesidad de hablar de mafia, de delincuencia organizada, de la erradicación del lavado de activos?

Caso Pampa: se comprobó el lavado de 43 millones de dólares Leer más

Es un tema que es necesario abordar. Lo que está pasando en Ecuador, esta ola de violencia que el pueblo está sufriendo, no es casualidad y tiene una razón específica. La razón es el crimen organizado transnacional. Para abordar eso no solamente se necesitan operaciones especiales de policías, militares. No solamente se necesita represión. Eso es importante, pero al mismo tiempo, hasta más importante, es que los operadores de justicia sepan cuál es el problema y cuál es la forma de operar del crimen organizado transnacional. Solo así podremos erradicarlo.

En una de sus declaraciones, usted afirma que la muerte de los menores de edad, como en el caso Malvinas, no se debe mirar solamente como algo que sucede porque estamos en una ola de violencia, sino que la mafia está detrás. ¿Por qué?

Esto es esencial. Esa fue exactamente la experiencia de mi país cuando atravesó una fuerte ola de violencia causada por las mafias. Una de las claves para superar fue una especie de revolución cultural desde la sociedad. Empezamos a hablar de eso. Empezamos a decir por qué esas cosas suceden y cuáles son las causas. Ahí el pueblo italiano comenzó a enterarse. Eso es una educación que se debería hacer en las escuelas, enseñar a los niños qué es la mafia y cuáles son los peligros.

Ustedes llegaron a esta revolución cultural en Italia después de crímenes contra jueces, fiscales, policías... ¿Ve que lo mismo pasa en Ecuador?

Exactamente eso pasó en Italia, especialmente en los años 80, 90. Los jueces, fiscales, abogados, periodistas y policías honestos estaban en gran riesgo y muchos fueron asesinados. No hay que ocultar eso, no hay que ocultar que es una guerra la que se está haciendo, no hay que ocultar cuál es el enemigo. Hay que llamar al enemigo por su nombre.

Es una guerra basada en la Constitución. La fuerza de la ley es siempre más fuerte que la fuerza de la brutalidad. Giovanni Davoli, embajador de Italia en Quito

¿Cuál es el mensaje a la gente en esta guerra?

Que el pueblo se debe rebelar del dominio de la mafia, que el Estado no puede estar secuestrado por las organizaciones criminales transnacionales. Sin miedo de hablar lo que está pasando y las causas.

Ecuador, clave en oleada narco de la mafia albanesa a Europa, publica el diario ABC Leer más

En Ecuador, como pasa también en Colombia, la mafia hace un papel de beneficencia. Aquí los narcos hacen agasajos navideños, reparten medicinas, dan trabajo y mueven la economía. ¿Hasta qué punto los que se benefician de esos actores pueden rebelarse?

Exactamente eso pasaba en mi país. Hay que pensar cuál es el precio. Porque esas organizaciones criminales no están regalando nada, hay siempre un precio detrás.

¿Cuál es el precio?

La falta de seguridad, el hecho de que las organizaciones pretendan ser los dueños de la vida de los ecuatorianos. Lo que usted dice es el modus operandi de la mafia, pero tiene un precio sobre las vidas de las personas.

¿Qué tan importante es en esta guerra el plantar cara, sea desde la política o desde el gobierno, independientemente del partido en el poder?

Es el Estado el que debe darle alternativas a la gente. Es el Estado el que tiene que construir una confianza hacia las instituciones públicas. Es una batalla enorme, porque aquí en Ecuador las organizaciones tienen recursos inmensos, pero una batalla que se puede ganar y por eso estamos aquí apoyando a jueces, fiscales, funcionarios del Estado.

¿Cuál es la contribución de este seminario?

Como decía, las instituciones necesitan herramientas específicas. Como el modelo italiano de lucha contra la mafia fue exitoso, porque nosotros logramos reducir la fuerza de las organizaciones delictivas, hemos querido compartir eso con naciones que están atravesando el mismo problema. Entonces los operadores judiciales necesitan herramientas específicas para emplearlas contra estas estructuras y su modus operandi.

¿Puede explicar brevemente cuál es el modelo italiano que todavía hoy se aplica?

En pocas palabras, el modelo está basado en el Estado de Derecho. Fue una guerra la que llevamos, pero fue una guerra basada en la Constitución y en las leyes. Siempre seguimos la Constitución. El Estado va a prevalecer siempre porque tiene la fuerza de la ley, y a la larga la fuerza de la ley es siempre más fuerte que la fuerza de la brutalidad y la fuerza de la violencia que ejerce el crimen organizado transnacional.

RELACIONADAS Todo empezó con un pacto entre pandillas

Una de las claves para superarlo fue una especie de revolución cultural desde la sociedad. Empezamos a hablar de eso. Giovanni Davoli, embajador de Italia en Quito

¿Cómo ha visto la recepción de Ecuador de este modelo? Le pregunto porque llevamos años intentando tener una ley de extinción de dominio para atacar el músculo económico y, por ahora, no ha existido voluntad política.

Caso Euro 2024: Fiscalía ejecuta operativos por presunta red de lavado de activos Leer más

Hay que entender que la mafia siempre se infiltra en las instituciones. Pero a pesar de eso, en nuestra experiencia hemos tenido una recepción muy positiva por parte de los funcionarios ecuatorianos. Hay mucha gente honesta, hay mucha gente íntegra en este país, que está feliz de la colaboración que estamos brindando. Es gente que quiere sacar al país adelante.

¿Cuál es su mensaje para la gente que no quiere vivir de rodillas ante la mafia, ya sea un funcionario o un maestro de escuela?

Como venía diciendo, los buenos siempre van a prevalecer y el Estado va siempre a prevalecer porque tiene la fuerza de la ley. Lo que tenemos que hacer es construir una cultura de la legalidad. Una cultura de la ley. Evidentemente esto es un proceso doloroso, que tiene víctimas, que tiene héroes como el teniente coronel Porfirio Cedeño, que fue recientemente asesinado bárbaramente; pero es un proceso que al final de todo se va a ganar, también gracias a la cooperación internacional.

RELACIONADAS Las ocho bandas latinoamericanas designadas como terroristas por EEUU

Desde 2024 es embajador de Italia en Quito. Es diplomático de carrera. Ha trabajado en misiones diplomáticas en Durban (Sudáfrica), Abiyán (Costa de Marfil), Zagreb (Croacia), Caracas (Venezuela), etc. Trabajó en la Representación Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York. Como embajador viene impulsando desde el año pasado la labor de agregado policial italiano en la Embajada de Italia en Quito.

En Quito se desarrolló el Seminario Internacional de Formación en Materia de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. Jueces, fiscales, investigadores, agentes y otros actores compartieron un espacio de capacitación y cooperación entre Ecuador e Italia en la lucha contra el crimen organizado, que es una amenaza nacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!