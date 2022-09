La vida de Elizabeth Otavalo cambió radicalmente en las últimas tres semanas. El crimen de su hija, en manos de su esposo, un oficial de la Policía, y dentro de una escuela de formación, evidenció la poca diligencia en las investigaciones y el uso político que de su caso. Su interés es conocer la verdad y que se haga justicia.

Todos los días está de pie desde las 05:00. Nos recibió a las 13:15 de este jueves 19 de septiembre sin haber almorzado aún. Su día entero se va entre atender a los medios de comunicación e impulsar la investigación por la muerte de su hija María Belén Bernal.

Ahora que ha despedido a su hija, ¿qué es lo que viene?

Tengo muchas cosas que hacer. La posesión efectiva de las cosas de mi hija. Saber si tenía deudas. Tengo el proceso de investigación. Lo más importante para mí es saber la verdad y recibir justicia. Exijo saber qué pasó, porque a mi hija la asesinaron en una escuela de Policía.

¿Confía en que la Policía podrá capturar a Germán Cáceres?

Yo siempre he dicho que no confío en la búsqueda de un policía en manos de otro policía. Para mí es difícil entender eso, pero se supone que esa es la organización y el objetivo es encontrar después de 18 días a Cáceres. ¿Dónde está?

¿Usted ha visto cómo están trabajando? ¿Es realmente una prioridad la búsqueda?

Eso lo está impulsando el equipo de abogados, que son los amigos que trabajaban en el bufete de mi hija. Por otro lado, conversé con la doctora Diana Salazar y ella me ha colaborado con un ‘partner’ de Colombia y ellos han enviado un equipo para hacer transparente la investigación.

¿Ese equipo internacional le da calma?

Nada me da calma. Pero al menos se garantiza algo de transparencia.

Usted fue a la Asamblea a contar su historia. ¿Cree que los legisladores le darán justicia o considera que la están usando para sus fines políticos?

Yo fui a la Asamblea porque ellos son por el pueblo, ellos representan al pueblo. Fui allá para pedirles fiscalización. Que ellos vean el proceso de la investigación que se está haciendo. Yo no estoy haciendo una nueva política o ley para que ellos voten a favor o en contra. Que yo sea una figura política ahora, no me interesa. No quiero ser miembro de algún partido político.

¿Pero usted es consciente de que esos políticos han usado su imagen y hasta su dolor?

Sí, yo soy consciente, pero yo no puedo cambiar a la sociedad. También sé que todos esos ciudadanos que fueron de la mano a gritar conmigo sintieron el dolor de mi hija. La presión mediática que hubo hacia las autoridades sirvió, porque el Ecuador se levantó.

¿Le han dado alguna justificación de por qué no procesaron a Germán Cáceres? ¿Por qué lo dejaron libre si ya existían versiones contradictorias?

Al principio, en esas primeras horas, estaba sola. Sin embargo, presionaba a la Fiscalía y a la Policía, pero entre las dos no había respuestas. Le tuvieron ocho horas detenido para investigación. La Fiscalía simplemente ha dicho que en esas ocho horas no tenía indicios. Esa es toda su respuesta.

¿Cómo el Estado le puede reparar el terrible daño causado, ya que usted dice que es un crimen de Estado?

Para que haya reparación debo tener primero justicia. Esta reparación debe venir de las instancias fundamentales, en donde se crean políticas públicas, que deben ser asentadas a la realidad, al dolor de cada una de las madres que están esperando respuestas por sus hijas desaparecidas hace 10 años. Estamos esperando respuestas. Reparación es que las autoridades se pongan en los zapatos de las víctimas y que esas políticas no solo estén asentadas en libros.

¿Su nieto cómo está?

Él tiene 13 años, yo no puedo ocultar lo que está pasando. Él sabe todo sobre el manejo de la computadora y redes. Me da mucha vergüenza que haya gente mala, no puedo decirle de otra forma, que quiera opacar la imagen de mi niña y la mía. Yo lo único que estoy pidiendo es verdad y justicia. No estamos investigando la vida anterior de mi niña, estamos investigando el asesinato. En redes se dicen muchas cosas que son falsas.

