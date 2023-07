Eliminar o apoyar subsidios divide a los presidenciables

Un debate que empieza a ser eterno. El futuro presidente de la República debe tomar decisiones sobre ciertos subsidios que dejaron de cumplir su misión y se han convertido en una carga para el presupuesto del Estado. Sin embargo, la inminente llegada del fenómeno de El Niño podría obligar a replantear su postura al respecto.

EXPRESO consultó a los aspirantes si consideran que existen ayudas estatales que deberían ser eliminadas o focalizadas, como se viene discutiendo con respecto a aquellas que se aplican a los combustibles.

“En un periodo tan corto no deberíamos estar hablando de eso”, responde el candidato por RETO, Xavier Hervas, que considera que en el año y medio que gobernará el presidente elegido no debería ofrecer más subsidios, pero tampoco su eliminación.

Y aunque reconoce que ninguna asistencia de este tipo ha logrado sacar de la pobreza al país, no cree conveniente eliminar, por ejemplo, la subvención a los combustibles en una administración tan corta.

Bolívar Armijos, candidato por Amigo, es partidario de mantenerlos para sectores como el agrícola, los emprendedores y las familias pobres. ¿Cómo? Focalizando subsidios como el de los combustibles, que es el que más mencionan los aspirantes.

Y ante la posibilidad de que organizaciones como la Conaie lo presionen, dijo: “Soy el fundador y líder de las juntas parroquiales, tengo poder de convocatoria. Atenderemos a todos los sectores sociales. Los que realmente (lo) necesiten van a tener subsidios, pero no vamos a permitir que haya revueltas injustas solo por politiquería”.

¿La llegada de El Niño modifica sus planes sobre subsidios? Hervas prefiere hablar de reparaciones a nivel de infraestructura para enfrentar el problema, pero no de subvenciones económicas. Armijos, por su parte, sí cree que será necesario dar subsidios a los agricultores, entregar créditos y condonar deudas.

CIFRA En el presupuesto de 2023 el país gastará en subsidios más de $ 4.700 millones. Una parte importante es para combustibles, pero no es el único rubro.

Por su parte, Jan Topic dice que lo mejor es no tener visiones simplistas sobre si un subsidio es bueno o malo, porque eso sería irresponsablemente populista. “Por ejemplo, dar de comer tres veces al día a los estudiantes menores de edad en el sistema educativo, desde inicial hasta bachillerato, tendrá un seguro impacto positivo tanto en la salud física como en la salud mental, en la seguridad y en la economía doméstica de los hogares de manera definitiva, siendo, por tanto, un subsidio necesario”, sostiene el candidato.

¿Contempla eliminar algún subsidio? Otto Sonnenholzner sugiere generar equidad: “Hay que crear y eliminar lo que sea necesario para que el Ecuador sea un país más justo y equitativo”.

Asimismo, piensa en fortalecer subsidios por la llegada del fenómeno de El Niño: “Cuando asumamos el Gobierno, implementaremos las ayudas necesarias para garantizar el alivio de las familias que resulten afectadas”.

Yaku Pérez, de la alianza Claro que se Puede, también considera que en tan poco tiempo es imposible tocar los subsidios, y que aquellos como el de los combustibles quedarán como están hasta ahora.

Diario EXPRESO intentó conversar también con Noboa, Villavicencio y González, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Los subsidios deben generar equidad y para eso deben llegar a quienes realmente los necesitan, no a quienes más tienen. Esto no es un tema de que existan subsidios o no, sino de a quién se le entregan esos subsidios



Otto Sonenholzner, candidato a la presidencia