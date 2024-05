Si eliminamos las mafias, no necesitamos reformas al IESS

El Dr. Eduardo Peña Hurtado es un médico que se dedicó a la administración de empresas y a los medios de comunicación. En esos campos se ha desempeñado con éxito. Se puede decir que sus conocimientos para manejar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son óptimos. Peña ha sido un vanguardista y gestor de nuevas ideas para solucionar problemas, por eso me llama la atención que acepte recetas del pasado que no han funcionado o que tienen el rechazo casi unánime de la población ecuatoriana.

No hay que ser un experto para saber cuál es el problema del IESS, es falta de dinero y según vaticinan los expertos de siempre, en poco tiempo no habría recursos para pagar las pensiones de los jubilados, pero ¿por qué no hay dinero? Por la falta de aportantes, porque cada año hay más afiliados que se jubilan y menos afiliados que aportan.

Lea también: El IESS remueve al director general que había nombrado 27 días antes

Siendo ese el problema, la solución está en aumentar los aportantes, pero para eso se requiere que haya más empleados. Actualmente, hay aproximadamente 3’500.000 afiliados al IESS, de los cuales 450.000 pertenecen al sector público y 3’050.000 al privado. No es difícil deducir que la mayor cantidad de empleos está en el sector privado, pero es precisamente a este sector al que más se le dificulta crear empleos porque es el sector más golpeado por el aumento del IVA. Es el sector más afectado por los cortes de energía y el más afectado por la delincuencia. Sin considerar que también fue el más afectado por la pandemia. Por lo tanto, pensar en que los afiliados aumenten en el corto plazo, no es real. Además, no es una variable que dependa del IESS, sino de las políticas del Gobierno.

El Hospital Teodoro Maldonado tiene un segundo gerente en solo cuatro meses Leer más

Ante esta situación al IESS se le ha ocurrido proponer algunas soluciones que en definitiva solo repercuten en los afiliados ¿Qué propone? Que las aportaciones para jubilarse con el tope máximo sean 500 en lugar de 400, o sea, casi 42 años de trabajo; que los afiliados puedan jubilarse recién a los 70 años. Esas no son soluciones porque si sigue disminuyendo el número de aportantes por las políticas del Gobierno que impiden la creación de empleos plenos, entonces volveremos a lo mismo. Parecería que quienes le han sugerido esta alternativa al Dr. Peña, no quieren que las cosas cambien, sino que se mantenga la misma estructura corrupta del pasado, pero con dinero suficiente para que las mafias en el IESS sigan robando.

Son las mafias las que deben pagar la crisis del Seguro Social, no sus afiliados. Y, a esa mafia se la combate desde lo político y lo judicial. Es cierto que no es fácil, hemos visto como las mafias han sido capaces de asesinar directores de hospitales para proteger sus intereses, pero eso no debería ser un impedimento, sino una razón más para eliminarlas.

Empecemos por despolitizar la institución. Hay que dejar de entregar determinados cargos a cambio de votos. Hay que atacar esa mafia dedicada a vender los cargos apetecidos por proveedores corruptos que pagan para apoderarse de una dirección de salud, de la gerencia de un hospital o hasta de una gerencia corporativa que controla todas las otras direcciones, incluida la de compras públicas.

Lea también: El Gobierno consigue tiempo para detener las reformas al IESS

Hay que acabar con las mafias de los fideicomisos controlados por poderosos grupos financieros que pagan inmensas cantidades de dinero para que el IESS o el Biess inviertan el dinero de los afiliados donde ellos lo dispongan. Hay que terminar con el palanqueo de las derivaciones de pacientes a clínicas privadas privilegiadas que hasta hace poco tiempo no tenían ni diez habitaciones y hoy tienen treinta, cuarenta o más, gracias a su “habilidad” para cobrar las planillas, mientras que a Solca o a la Junta de Beneficencia les adeudan millones.

La afiliación joven del IESS suma casi 1.000 nuevos aportantes Leer más

Hay que acabar con esos convenios de pago truchos que ya sobrepasan los 500 millones de dólares, obviamente, realizados por funcionarios corruptos pagados por privados también corruptos. Hay que acabar con la entrega discrecional, disfrazada de concurso, de los seguros de préstamos hipotecarios.

En fin, hay que acabar con la corrupción promovida, unas veces por los propios gobernantes para satisfacer acuerdos políticos y, otras veces por privados que han descubierto que todos los cargos y trámites en el IESS tienen un precio, que si lo pagan pueden convertirse en ricos de la noche a la mañana.

No puede, no debe, una institución pedir sacrificios a sus aportantes sin siquiera intentar eliminar el principal factor por el que se está quedando sin recursos: la corrupción. No deben olvidar que el dinero que manejan no es dinero del Estado, no es dinero propio, no es dinero de los proveedores. Es dinero de los afiliados. Tengo confianza en que el Dr. Eduardo Peña descarte esas ideas que perjudican a los verdaderos dueños del IESS.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!