Nájera pide que CNE tome postura sobre "obligatoriedad" de licencia en campaña

La consejera electoral, Elena Nájera, solicitó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, que incluya en la sesión de hoy, 30 de diciembre del 2024, un punto en el orden del día para que el pleno emita un pronunciamiento sobre la "obligatoriedad que tienen el Presidente de la República y los Asambleístas -candidatos a las mismas dignidades en este proceso electoral- de solicitar licencia sin remuneración, desde el inicio de la campaña electoral".

Nájera hizo oficial este pedido a través de un oficio dirigido a la presidenta del ente electoral. La vocal cita el artículo 93 del Código de la Democracia que estable: "Los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral".

La obligatoriedad o no de pedir licencia para quienes optan por el mismo cargo en este proceso electoral ha generado posiciones encontradas. Hay quienes aseguran que tanto el presidente como los legisladores que quieren regresar a los cargos que ostentan deben solicitar licencia en respeto al artículo 93 del Código de la Democracia y al espíritu de que la campaña se dé en igualdad de condiciones entre los candidatos. Pero también están quienes aseguran que no es obligatorio pedir licencia, dado que este proceso electoral le sigue a uno que se originó de la figura de la muerte cruzada. Y se sostienen en un fallo de la Corte Constitucional.

¿Cuál es la posición de algunos consejeros electorales?

El vicepresidente Enrique Pita ya manifestado públicamente que el presidente y los legisladores que vayan a la reelección deben pedir licencia. Esto es lo que ha manifestado: "Es importante mencionar que el presidente de la República o cualquier otro funcionario que opte por una reelección tiene que presentar una licencia. Nuestra obligación es regular que esto se cumpla, pero quien sanciona el incumplimiento es el TCE. La ley es clara".

No obstante, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, emitió un pronunciamiento al respecto que provocó reacciones. Al ser consultada en una rueda de prensa sobre este tema respondió: "Cualquier decisión, cualquier situación que se presente para un caso en este proceso electoral, las reglas del juego son para todos por igual. No hay excepciones. Si alguna situación cambia en el trayecto del proceso, para casos análogos, se deberá aplicar para todos por igual”, dijo dejando la puerta abierta a que si el presidente no va a pedir licencia, el resto tampoco debería hacerlo.

Informe de situación sobre votación de migrantes en Israel, Rusia, Venezuela y México

La sesión del CNE está prevista para las 16:00 de hoy 30 de diciembre del 2024. De acuerdo al orden del día difundido, este tiene cinco punto. El pleno del CNE tiene previsto tratar, entre otros temas, el informe respecto de la entrega del Registro Electoral a las Organizaciones Políticas para la Elección de Alcalde y Concejales del cantón Sevilla Don Bosco de la Provincia Morona Santiago. También conocerá y resolverá respecto a la determinación y asignación del Fondo de Promoción Electoral de las Elecciones Generales 2025, y el informe sobre la situación en la organización del proceso electoral del 9 de febrero próximo en las zonas electorales de Tel-Aviv (Israel); Moscú y Belarús (Rusia); Caracas y Valencia (Venezuela); y, Ciudad de México y Monterrey (México).

