Elecciones en México: ¿dónde votarán los mexicanos en Ecuador?

Las elecciones presidenciales de México se aproximan. Será el próximo 2 de julio cuando ese país norteamericano decidirá si quiere que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador continúe como mandatario o si desea imponer un nuevo perfil.

Además del presidente, los mexicanos elegirán a 128 senadores y 500 diputados federales, a los representantes de la alcaldía de Ciudad de México y se renovarán 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Unas importantes elecciones para las que los mexicanos radicados o que están residiendo en Ecuador podrían hallar inconvenientes en acceder, debido al cierre de la Embajada de México en Quito y de otras sedes diplomáticas, tras el conflicto entre ambos países que surgió el pasado 5 de abril por la interrupción del gobierno de Daniel Noboa a dicha delegación.

El excónsul Honorario y mexicano radicado en Ecuador, Carlos Núñez Calderón de la Barca, menciona a EXPRESO que hay unos 800 mexicanos viviendo en diferentes partes del país, para mucho de los que el proceso de votación podría complicarse, si es que no cuentan con la credencial de elector del INE (Instituto Federal Electoral).

Al no contar con una embajada en físico, los mexicanos en Ecuador tienen la opción de ejercer su derecho al voto de manera telemática. Una forma de votación para los mexicanos en el exterior que ya estaba establecida antes del conflicto diplomático con Ecuador, menciona Núñez.

Para votar, los ciudadanos mexicanos deben ingresar al Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI). Una vez registrados y con la clave única, pueden votar siguiendo las instrucciones. Una vez hecho, el sistema le emite un certificado con una clave a la que se le puede seguir la pista para saber si ya llegó al INE y fue contabilizado como válido.

Otra de las opciones que ofrece México a los mexicanos en el mundo, es recibir un kit electoral que se debe llenar a mano, pero sin sedes diplomáticas (desde donde sale y se devuelve el kit electoral) en Ecuador, esta opción no aplica por ahora.

“Ahora, sin Embajada ni Consulado no hay cómo iniciar el trámite para conseguir la credencial de elector”, menciona el excónsul. No obstante, señala que por tratarse de un documento esencial entre la población mexicana porque sirve de identificación (como la cédula en Ecuador), es un documento que sus compatriotas mantienen a la mano y vigente. Por lo que prevé que no habrá grandes inconvenientes en la población mexicana en Ecuador para acceder al voto telemático.

No obstante, también detalla el diplomático, ya son varios los mexicanos que se han acercado a la Embajada mexicana para tramitar documentos y se han hallado con las puertas cerradas, por lo que no todos sus compatriotas en Ecuador podrían acceder al voto, especialmente quienes no pueden acceder al voto telemático.

Contexto cierre de la Embajada

La Policía ecuatoriana incursionó en la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba procesado por corrupción y malversación de fondos públicos y que se refugiaba en dicha sede diplomática en calidad de huésped, para no ser aprehendido. Un asalto que levantó un tenso conflicto entre ambos países y que ha seguido con demandas internacionales por parte de México.

