Guevara niega asignación de cargo público y pide aclaraciones a Gobierno de Noboa

Desconoce la asignación. El 30 de mayo de 2024 trascendió que el Gobierno de Daniel Noboa había designado, vía decreto ejecutivo No. 284, la dirección general de la Unidad de Gestión y Regularización a Rosa Alba Guevara Bárcenes. Sin embargo, ella aduce no conocer sobre dicho nombramiento y pide a la Presidencia de Ecuador aclarar el tema:

Romo: "Hay interés del Gobierno por sacar a Construye de la papeleta" Leer más

"A través de la red social X y de personas que conocen mi trayectoria personal y profesional, me entero de la existencia del Decreto Ejecutivo 284, en el que aparentemente la Presidencia me designa un cargo público. Debo señalar que no he tenido conocimiento ni he participado en este proceso", explicó Guevara, abogada de profesión.

RELACIONADAS El TCE cancela al movimiento Construye por infracción electoral

Para esclarecer el hecho, Guevara señaló que solicitó a Presidencia que se "enmiende el error en el que han incurrido". La abogada publicó el documento:

En horas de la mañana he solicitado a @Presidencia_Ec que se enmiende el error en el que han incurrido. Aquí se puede ver el documento que ingresé sobre este particular 👇🏾 pic.twitter.com/68lEATKNZH — Alba Guevara Bárcenes (@AlbaGuevaraB) May 31, 2024

La supuesta asignación de un cargo público en el Gobierno de Noboa a Guevara trascendió a modo de crítica, en redes sociales, pues se argumentaba que la abogada tiene una relación laboral cercana al juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Guillermo Ortega Caicedo.

Construye denunció a juez del TCE de prevaricato Leer más

Ambos laboran en el estudio jurídico Guevara & Ortega.

Ortega es el juez del TCE que conocerá la apelación del movimiento político Construye, eliminado por el organismo electoral por "incumplimiento" en la entrega del informe económico y financiero correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.

RELACIONADAS TCE inadmite un recurso de Construye sobre repetición del sufragio

Construye ha argumento que, al no haber recibido recursos públicos del Fondo Partidario Permanente, no tenía la obligación de hacerlo. Además, han afirmado una falta absoluta de ingresos económicos en ese tiempo. También han señalado al Gobierno de Noboa como el mayor interesado en tenerlos fuera de la contienda presidencial de 2025.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ