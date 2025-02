Elecciones Ecuador 2025: ¿Qué pasa si no voto? Multas y excepciones

Con las elecciones presidenciales y legislativas de 2025 acercándose, muchos ecuatorianos revisan su situación electoral para evitar sanciones por incumplimientos previos. Los comicios de este domingo 9 de febrero son un evento crucial, y estar al día con las obligaciones garantiza una participación sin inconvenientes.

Elecciones Ecuador 2025: ¿Cuántos asambleístas se eligen este 9 de febrero? Leer más

¿Qué pasa si no voto el 9 de febrero?

El Código de la Democracia establece que el voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 65 años. Quienes no acudan a las urnas sin una justificación válida deberán pagar una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), que en 2025 representa $ 47.

Multas adicionales: Miembros de la Junta Receptora del Voto

No solo los votantes tienen obligaciones, también los ciudadanos seleccionados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Si una persona no se presenta a cumplir esta función, deberá pagar una multa del 15% del SBU, es decir, $ 70,5. Además, si no asistes a las capacitaciones que desarrolla el Consejo Nacional Electoral (CNE), la sanción es del 10% del SBU: $ 47 adicionales.

Justificaciones válidas para no votar

Existen casos en los que la inasistencia a las urnas puede justificarse sin necesidad de pagar una multa. Para ello, es necesario presentar documentos de respaldo ante las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral. Estas son las situaciones aceptadas:

Personas con impedimentos de salud o discapacidad, comprobados con un certificado médico del Sistema Nacional de Salud, público o privado.

Quienes hayan sufrido una calamidad doméstica grave en el día de las elecciones o hasta ocho días antes.

Ciudadanos que, el día de los comicios, se encuentren fuera del país o lleguen a Ecuador después de la jornada electoral.

Personas cuyo voto es facultativo, como mayores de 65 años, adolescentes entre 16 y 18 años, miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en servicio activo, extranjeros residentes y personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada.

Ciudadanos con otra causa de fuerza mayor debidamente justificada.

Consulta y pago de multas

Para verificar si se tienen multas pendientes, el CNE dispone de una plataforma en su sitio web oficial. Ingresando el número de cédula y fecha de nacimiento, se puede conocer el estado de obligaciones electorales. Los pagos pueden realizarse en línea o en puntos habilitados por el CNE.

(Te puede interesar: Elecciones presidenciales Ecuador 2025: ¿Habrá segunda vuelta según las encuestas?)

Consecuencias de no pagar las multas

El no pago de las sanciones electorales puede acarrear consecuencias legales como:

Restricción en trámites como la obtención de pasaporte o cédula. Prohibición de salida del país. Inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Estar al día con las obligaciones electorales no solo evita sanciones, sino que permite ejercer el derecho al voto sin contratiempos. Ecuador se prepara para un proceso democrático clave, y la participación informada de la ciudadanía es esencial para el futuro del país.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.