Voto en blanco y nulo en las elecciones Ecuador 2025: todo lo que debes saber

Votar es un acto fundamental en la democracia que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes y expresar su opinión sobre el rumbo del país. En Ecuador, el voto es un derecho y una obligación para las personas de entre 18 y 64 años de edad; sin embargo, los electores también cuentan con opciones que permiten expresar inconformidad o neutralidad: el voto en blanco y el voto nulo.

Estas alternativas han generado interrogantes entre los votantes, especialmente de cara a las elecciones generales de 2025. Aquí te explicamos qué son, en qué se diferencian y cuáles son sus implicaciones.

¿Qué es el voto en blanco?

El voto en blanco es una manifestación consciente de neutralidad o desacuerdo con las opciones presentadas. Al dejar la papeleta sin marcar, el ciudadano indica que no respalda a ninguno de los candidatos ni propuestas presentadas. En Ecuador, el voto en blanco no se considera válido, pues no se contabiliza para efectos de asignación de escaños o resultados finales.

¿Qué es el voto nulo?

El voto nulo ocurre cuando una papeleta está marcada de forma incorrecta, confusa o intencionalmente invalidada por el votante. Esto incluye tachaduras, dibujos, o selecciones que no cumplen con las instrucciones establecidas.

Al igual que el voto en blanco, el voto nulo no influye en los resultados finales ni en la asignación de cargos. En Ecuador, se considera nulo también cuando no se vota en plancha, por ejemplo, en la papeleta de asambleístas; el sistema electoral no permite elegir entre candidatos a legisladores de varias organizaciones políticas.

¿Cuáles son las consecuencias de votar en blanco o nulo?

Los votos en blanco y nulos no se toman en cuenta en la contabilización; es decir, no afectan el resultado final. Estas opciones pueden interpretarse como una señal de desconfianza hacia las instituciones o los candidatos.

¿Qué ocurre si los votos nulo y blanco superan a los válidos?

En las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023 se sentó un precedente en el país. En Calacalí, ubicada en Quito, provincia de Pichincha, se repitieron por primera vez en la historia de Ecuador los comicios en esa localidad para escoger a los candidatos de la junta parroquial.

De acuerdo con el artículo 3 del Código de la Democracia, se debe repetir una elección si los votos nulos exceden la suma de los votos de todos los candidatos. En el caso de Calacalí, se anularon 1.882 votos, lo que representa el 51,49% del total, mientras que las cinco listas de candidatos lograron 1.806 votos, equivalentes al 48,51%.

Al acercarse las elecciones del 9 de febrero de 2025, es crucial que los ciudadanos reflexionen sobre su decisión al momento de votar. El voto en blanco y el nulo son herramientas que permiten expresar insatisfacción, pero es importante recordar que no son considerados como válidos dentro del escrutinio.

