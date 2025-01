Corrupción y desilusión: voces de los ciudadanos a días de las elecciones generales

Fernanda Terán, de 53 años, pasa buena parte del día dentro de una caseta metálica, en donde con dificultad podría ingresar otra persona; ejerce como relojera desde hace 13. Su puesto colinda con la plazoleta de Cotocollao, al norte de Quito. Accede a conversar sobre política. ¿Qué impresión le genera la cercanía de las elecciones de Ecuador 2025? “Dudas”, responde, así que, “deja todo en las manos de Dios”.

En 11 días, el domingo 9 de febrero de este 2025, se desarrollarán las elecciones generales. Y al conversar con ciudadanos, no se percibe entusiasmo. Unos admiten que el proceso les da igual.

Las opiniones ciudadanas

Por ejemplo, a Carlos Cayancela, de 35 años, le parece que su situación no cambiará, luego de los comicios. Trabaja como cobrador en un bus, desde hace 12 años. Si el voto no fuera obligatorio, él no votaría. Siente que si llegara un gobernante que mejore la situación del país, sería un milagro. Él busca ganarse la vida para mantener a sus hijos de 14 y 15 años.

En la av. 6 de Diciembre, por la zona del Colegio Benalcázar, la odontóloga Mónica Canelos tiene su consultorio. Ha ejercido su profesión por 38 años. Quiere mantener la esperanza de que con el nuevo mandatario, Ecuador saldrá adelante. Sin embargo, le parece que con 16 candidatos se ha buscado dispersar el voto y evitar que gane una opción en primera vuelta.

Hay que mantener la esperanza de que las cosas mejorarán. Pero la realidad que palpamos es que hay mucha corrupción, de izquierda y derecha. Buscan el poder para conseguir un beneficio personal. Mónica Canelos Odontóloga

Alejandro Checa, emprendedor, comenta: "Tengo 36 años, con mi esposa levantamos Labocheck, con apoyo del Municipio y el Estado. No estoy despechado. No diré ‘no es mi presidente’ sino gana mi elegido. Le daré la bendición y a remar con él.

Fernanda Terán dice que le inquieta que no haya trabajo ni bienestar. "Mi mamá necesita una prótesis de rodilla y desde hace año y medio no nos ayudan en el IESS. Yo ya decidí por quién votaré. Que Dios le brinde sabiduría al próximo Gobierno".

La estudiante de la Universidad Hemisferios, Katiuska Mora, asegura que sí le emociona pensar en el día de las elecciones. Pero, también siente que hay mucha corrupción. "Vi a los candidatos y por sus propuestas me parecen ignorantes, incoherentes y vulgares. Yo ya sé por quién votaré".

Cecilia Reyes, profesora fiscal, siente que ya hemos vivido "una debacle". Ella se preocupa por lo que podría pasar en el futuro. Sufre por sus tres hijos y cuatro nietos. "Los políticos quieren llevarse el dinero, son como el enamorado que se muestra realmente, una vez que se lo elige".

La apatía viene de la falta de confianza en la política ecuatoriana

La politóloga Carolina Viola comenta que esas impresiones, a días de las elecciones, son consecuencia de la crisis institucional profunda que se vive, no solo en el país. Y cita a Antonio Gramsci, al decir que lo que ocurre es un indicativo de que se entra a una fase de transiciones, “en la que surgen monstruos, líderes monstruosos, en el mundo”. Considera que existen altos niveles de indecisión, así también un voto no declarado, ya que las personas no quieren ser etiquetadas.

En cuanto a la apatía, para Viola es resultado de la falta de confianza en las organizaciones políticas y de que sus decisiones, por ejemplo, tras la consulta popular, fueron ignoradas. “La gente dijo no al trabajo por horas y lo quisieron pasar por decreto; se inobservó la decisión popular de cerrar el Yasuní, se lo hará en 10 años. Eso, más las irregularidades en el CNE”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!