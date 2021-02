Elecciones Ecuador 2021: Una campaña política más digital que nunca

El número de seguidores de un presidenciable en las diferentes redes sociales, los likes, los comentarios a favor o en contra, la calidad del contenido que publican... Son datos que receptan usuarios de diferentes plataformas y que pueden generar afinidad o rechazo hacia un determinado candidato.

Según un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el porcentaje de población con celular y redes sociales (de 5 años de edad en adelante) asciende al 92%. Asimismo, un 55,4 % tiene una cuenta de Facebook.

En esta red social, la principal del país según el estudio, Guillermo Lasso es el candidato que más ha invertido en publicidad. El Informe de la biblioteca de anuncios de Facebook, difundido por Diario Expreso, indica que Lasso ha desembolsado $ 406.063 dólares hasta el 2 de febrero de 2021.

En el caso de redes como Tiktok, el analista político Santiago Basabe destaca lo realizado por Xavier Hervas: "Cada candidato maneja su campaña digital, en redes sociales, en base al tipo de votante que le interesa un poco más, por ejemplo, TikTok, esta red social fundamentalmente de jóvenes, ahí el candidato que más utilizó más esa red es el señor Hervas".

Basabe también considera que Twitter ha sido una herramienta política útil, ya que priman los mensajes relativamente cortos que en gran medida pueden generar efecto y atraer electores:

"Ha habido una interacción de varios candidatos, el señor Lasso ha estado ahí, el señor (Andrés) Arauz también, me da la impresión que la candidatura de Yaku Pérez ha utilizado menos las redes sociales, pero esto es impresión nada más, porque lo que sale en tu cuenta es básicamente lo que publican personas a las que les has dado un like, por el algoritmo. Yo le sigo a todos los presidencaiales, pero uno me sale más que otro", refiere el también docente universitario.

NO TODOS VEN LAS REDES SOCIALES

Sin embargo, ¿estas campañas digitales están llegando a la mayoría de los ecuatorianos que irán a las urnas este 7 de febrero? El INEC reveló que un 40% de los ecuatorianos utiliza redes sociales desde un smartphone, mientras que el analfabetismo digital en personas de 15 a 49 años alcanzó el 11,4 % a nivel nacional.

"Hay que hacer algunas distinciones, entiendo que Ecuador es uno de los países de América Latina donde existe mayores procesos de uso de dispositivos digitales inteligentes, de ahí, esos estudios van haciendo excepciones: tener un celular a veces no significa tener datos en ese celular, porque es un presupuesto distinto", explica María Mercedes Zerega, vicerrectora académica y docente investigadora del área de Comunicación Digital de la Universidad Casa Grande, de Guayaquil.

Para Zerega, el confinamiento ha hecho que una parte de la información de los candidatos ocurra dentro de un teléfono y los veamos más desde nuestras casas, pero también considera necesario pensar no solo en los entornos urbanos, sino también en los rurales, aquellos barrios alejados de las ciudades donde el Internet todavía no llega.

"Hay como una falta de estrategia en términos de bases sociales (de los candidatos), que eso lo haces de otras formas, en la calle, con la gente, no con una repetición de acción en medios digitales, con trayectorias y con encuentros. Hay que encontrarse con la gente, todavía", indica la experta.

EL PELIGRO DE LAS 'FAKE NEWS'

A pesar de que las redes han sido consideradas como una ventaja, ya que permiten conocer más a los candidatos y sus planes de trabajo, estas también han sido un espacio para difundir propuestas irreales, citas sacadas de contexto, campañas de desprestigio, etcétera.

¿Pueden influir las noticias falsas a la hora de tomar una decisión electoral? Basabe considera que es difícil medir eso, pero que el riesgo existe:

"Hay mucha gente que cae en las noticias falsas, y no necesariamente tiene que ver esto con mayor o menor porcentaje de educación formal. Sí hay una incidencia, hay gente que se deja llevar por una noticia alterada y eso puede incidir en el voto"

Santiago Basabe, analista político

Una opinión similar tiene la profesora Zerega, quien considera que es necesario que tanto colegios como universidades refuercen el análisis crítico en sus currículos para distinguir mejor entre lo que es verdad y falso.

"Las brechas digitales no tienen que ver a veces con nuestras habilidades para entender o no la tecnología, manejarla, o el acceso, también parte de los sentidos críticos que puedan tener los ciudadanos sobre esa información que circula"

Ma. Mercedes Zerega, docente investigadora de la Universidad Casa Grande

Según Zerega, los algoritmos de las redes han ayudado a que se expandan informaciones falsas y tendenciosas, aunque reconoce los esfuerzos por filtrar información en temas sobre el covid-19.

"Como (los algoritmos) están hechos para generar atención, leen mecánicamente ciertas informaciones y como ve que muchos las ven, lo que hacen es potencializarlas, al algoritmo no le importó si era verdad o no", afirma.

La investigadora concluye que las redes juegan un papel fundamental en tiempos electorales. Solo el 7 de febrero sabremos si la estrategia digital de los aspirantes a la presidencia de la República funcionó o no.