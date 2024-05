Elecciones 2025: vicepresidentes, ¿aliados o enemigos?

Una relación política tormentosa es posible que se repita si los binomios no son seleccionados con base a coincidencias

Abrazarse como signo de unión al inscribir el binomio para después ni verse cuando llegan al poder, es lo que ocurrió con Daniel Noboa y Verónica Abad.

Esta posibilidad podría repetirse para el siguiente período presidencial si las organizaciones políticas o los precandidatos presidenciales no toman ciertas consideraciones al momento de escoger a las figuras para la Vicepresidencia de la República, según expertos.

Abad continúa con su trabajo de diplomática en Tel Aviv, Israel, según la Vicepresidencia. Por decreto de Noboa, la funcionaria permanece en ese país desde diciembre de 2023.

La separación se dio desde la campaña electoral, cada uno fue por su lado. El día de la posesión Noboa celebró en el Palacio de Carondelet, mientras que Abad fue a un mercado.

Hay algunos interesados en llegar a la Presidencia como Carlos Rabascall, Jan Topic, Pedro Granja, Leonidas Iza, Luisa González, Elsa Guerra, Bolívar Armijos, Cristina Reyes y el propio Noboa. Pero aún no existen opciones confirmadas para sus binomios.

Sofía Espín, asambleísta correísta, dijo que es muy temprano para decir que Luisa González es la precandidata de la Revolución Ciudadana (RC).

“Es una fuerte candidata, hay que decirlo; Andrés Arauz también, tienen la experiencia de haber corrido para una candidatura presidencial”, pero aún no hay nada oficial al interno del movimiento, señaló.

Cree que para un binomio, los candidatos deben tener un ideario parecido. “Con la Conaie, en la lucha, hay grandes coincidencias”, declaró.

Todavía no hay nada concreto (sobre un binomio), se está evaluando, preferiría que se encargue de la reforma educativa. Carlos Rabascall Precandidato presidencial

Este Diario buscó la versión de María Beatriz Moreno, presidenta nacional de ADN, para conocer si tienen definiciones para la dignidad de la Vicepresidencia, pero no hubo respuesta.

El Partido Social Cristiano (PSC) aún está en una fase de debate interno, según el legislador Lenín Rogel.

Jan Topic no está descartado como opción presidencial, pero hay más de dos posibles perfiles que son integrantes históricos del PSC, el binomio será para balancear el tema regional o posibles alianzas, no están descartadas, indicó sin revelar nombres.

Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), dijo que no se ha definido aún al binomio de su precandidato Pedro Granja. Los procesos de democracia interna para las organizaciones políticas, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE) son en agosto. “Todavía tenemos tiempo”, refirió el dirigente.

En diciembre de 2023, Abad partió hacia Israel como embajadora de Ecuador. CORTESÍA

Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador, expresó que ser mandatario no es cualquier cosa: “No podemos correr el riesgo de que por elegir a una persona nueva, vaya a llegar alguien sin experiencia y Ecuador hoy necesita de experiencia porque los problemas son gravísimos”.

Cree que el país debe decidir con una reforma a la Constitución si conviene o no tener un vicepresidente para evitar el caso del actual Gobierno y otros. “Yo mismo tuve problemas con mi vicepresidente (Alfredo Palacio), que estuvo conspirando durante todo mi gobierno hasta que se dio el golpe de Estado y ahí vino el fracaso de Ecuador”, sostuvo.

Si se ratifica la necesidad de contar con esa dignidad, se debería definir sus misiones en la Carta Magna para evitar el conflicto entre el presidente y vicepresidente, y que el mandatario se “esté cuidando del enemigo que tiene en la propia casa”, añadió.

Actualmente, un vicepresidente está sujeto a las responsabilidades que le encomiende el primer mandatario.

Eso implicaría una reforma electoral que solo cabe antes de un año de un proceso electoral, las próximas elecciones serán en febrero de 2025, cualquier reforma sería extemporánea, según Ruth Hidalgo, directora nacional de la Corporación Participación Ciudadana (CPC). La historia ha demostrado que los presidentes y vicepresidentes no terminan teniendo una buena relación, agregó.

Hidalgo advirtió que en el país hay organizaciones políticas con estructuras débiles y que eso se reflejará cuando escojan candidaturas. “Eligen por conveniencia del momento, esto no será posible cambiar mientras no cambie la estructura político partidista”, apuntó. “Es probable que volvamos a ver lo que ya vimos, aún más tomando en cuenta que el tiempo es corto”, dijo en relación con el actual Gobierno.

A los actores políticos que se suben al tablero electoral sugiere seleccionar binomios que provengan de un partido de similar ideología o que persigan los mismos objetivos. Deben elegir a los precandidatos que les acompañen “desde sus méritos y su afinidad, siempre va a haber discrepancias, pero eso se puede minimizar mientras las premisas a través de las que se eligen a un precandidato vayan de la mano con el plan de trabajo del precandidato presidencial”, argumentó. Además, deberían firmar un acuerdo de defender ese plan de trabajo, pero si se toman precandidatos al vuelo estos, ni siquiera van a conocer ese plan ni defenderlo técnica ni políticamente, cuestionó.

No hemos definido. El 25 de mayo tenemos el aniversario del partido y estamos por ratificar a Pedro Granja, luego buscar el binomio. Gustavo Vallejo Presidente del Partido Socialista Ecuatoriano

No escoger a influencers, sino a perfiles técnicos que aporten legitimidad a sus binomios, recomendó.

El analista político Max Donoso Muller explicó que para lograr un binomio efectivo y que funcione, el precandidato a presidente es el que debería buscar alguien de las mismas filas de su organización política o si es una persona externa, por lo menos que congenie con la forma prevista para trabajar.

Sin embargo, el binomio se debe trabajar con anticipación porque deben generar el plan de Gobierno en conjunto desde el principio. “Es importante, pero no se aplica en Ecuador”, señaló al analizar que los planes los realiza la gente del partido, tomando en cuenta la ideología, más que las posibilidades de ejecución.

“Los planes de trabajo de ningún Gobierno se han cumplido, básicamente son una necesidad para inscribirse (en el CNE)”, según el experto. Dijo que la razón es que cuando llegan al poder recién se dan cuenta de las limitaciones.

Para evitar el caso Noboa-Abad, debe haber muchas coincidencias entre los precandidatos para tener un “aliado” que se haga cargo de ciertos temas, de tal forma que de llegar a ganar, la o el vicepresidente “tenga claro cuáles son sus funciones”, sugirió. “Así ayuda y no estorba, pero si se coloca a alguien por cuota política de alguno de los movimientos políticos que se unen, por ejemplo, al movimiento del presidente (Noboa), se tiene que poner alguien que si no va a sumar, no reste”, expuso. Por eso, cree que es el precandidato presidencial quien debe escoger directamente su binomio.

