Noboa: "Cuando me toque ceder la Presidencia a un vicepresidente, lo haré"

La campaña electoral para las presidenciales del 2025 se acerca. El tablero electoral toma forma y el presidente Daniel Noboa quiere estar ahí, aunque ahora lo ve más como una obligación que como una opción. En entrevista con CNN en español dijo que la Presidencia no es algo que busque. "No busco la Presidencia. Busco mejorar la vida de los ecuatorianos y para eso debe haber continuidad. Es casi una obligación que tengo con el pueblo. No es algo que busque, ni quiero romper un esquema democrático. Tengo mi vida privada".

En ese marco, Noboa fue consultado sobre el rol de la vicepresidenta Verónica Abad, actual embajadora de Ecuador en Israel y sobre quien recaerá la Presidencia cuando el primer mandatario asuma la candidatura. "Ella está en Israel. Tiene que reportarse a Cancillería. Yo seguiré siendo presidente, hasta cuando legalmente me toque ceder la Presidencia a un vicepresidente, lo haré que es cuando inicia la campaña".

Dejando de lado el tema electoral, el primer mandatario también fue consultado sobre el reciente roce ya zanjado con Rusia por la entrega de armamento soviético en calidad de chatarra por parte de Ecuador a Estados Unidos. Noboa dijo que le tomó de sorpresa la decisión del país norteamericano de trasladar ese armamento a Ucrania, país que enfrenta un conflicto armado con Rusia. "Para nuestra sorpresa, Estados Unidos comunica que eso será llevado para un conflicto armado en Ucrania, del cual no queremos ser parte, ni triangular armamento. Si públicamente esa es la idea no podemos seguir adelante. Rusia es nuestro tercer socio comercial, en ese caso particular tendrían razón porque estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer".

En el tema de seguridad, dijo que no le molesta que lo comparen con su par salvadoreño, Nayib Bukele, e invitó a las personas a observar la realidad ecuatorianos. Dijo que él no está hablando de megacárceles, sino de máxima seguridad y que ese concepto no es un invento de El Salvador. Al ser consultado sobre el traslado de presos extranjeros a sus países de origen, precisó que están coordinando con Colombia, Perú, Venezuela para que presos con sentencia de más de cinco años puedan salir y no regresar al país. Que mantenerlos en Ecuador es un costo económico que asume el Estado que debería ir a otros rubros.

El mantener a las Fuerzas Armadas dentro de las cárceles es una decisión clave, dijo, en el marco de la reestructuración del sistema de seguridad. Y que su permanencia dentro de los centros será hasta mientras dure el conflicto armado interno. Al ser consultado sobre el estado de excepción y lo que sucederá luego de que este termine, respondió: "Como toda guerra no sabe cuando termine. Quisiera que se acabe mañana, quisiera que mañana haya paz, que no haya grupos terroristas, que no haya corrupción".

En el tema económico, Noboa defendió el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dijo que no son medidas populares, son dolorosas y necesarias. Dijo que heredó 4.600 millones de dólares de pagos atrasados de deuda interna. "Hay que sincerar nuestras finanzas. En el momento que vemos una mejora (la economía), el IVA se reduce".

