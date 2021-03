Elecciones 2021: El voto nulo, tercer finalista que la Conaie empuja a la segunda vuelta

Al quedarse oficialmente sin candidato fuera de la contienda para la segunda vuelta, el movimiento indígena encontró uno rápidamente en su reemplazo: el voto nulo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cumple su advertencia lanzada el pasado 10 de marzo en Guaranda: “En caso que el TCE no dé paso a la apertura de las actas, la Conaie no apoyará a ningún candidato en segunda vuelta e impulsará el voto nulo ideológico”.

Pachakutik recurrirá a un 'recurso de aclaración' a la sentencia que frenó el recuento Leer más

Así sucedió, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no dio paso al pedido del movimiento Pachakutik, brazo político de la Conaie, para la apertura de más de 20.000 urnas a nivel nacional por lo que ahora impulsan el voto nulo para la elección del 11 de abril.

No es la primera vez que organizaciones o figuras de la política encontraron en esta expresión del sufragio una opción válida de acuerdo a las circunstancias del momento. Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO y finalista en la presente contienda a la Presidencia de la República, promovió la nulidad del voto en la elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de marzo de 2019, por considerar que la institución debe desaparecer. Mientras que el movimiento político Organización, Producción y Desarrollo (OPD) también lo impulsó en las elecciones presidenciales de 2017 como una manifestación de rechazo a la clase política.

El Código de la Democracia, en el numeral 3 del artículo 147, reconoce como causal para la nulidad de las elecciones: “cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos, o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada, para cada dignidad”. Esto, por lo menos en los recientes comicios, no ha sucedido.

En la elección de 2013, el voto nulo se ubicó en el 7,22 %. En la primera vuelta presidencial del 2017, esta expresión del voto fue del 7,04 %; mientras que en el balotaje entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso bajó al 6,29 %. Ahora, en la primera vuelta electoral del 7 de febrero pasado, registró un ligero incremento en comparación a procesos anteriores ubicándose en el 9,55 %.

Así como no prosperó el llamado de la OPD en 2017, ni el de Lasso en 2019, a decir del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, esta convocatoria de la Conaie, pese a que su brazo político, Pachakutik, no se ha pronunciado al respecto hasta el momento, no tendrá un impacto en el balotaje. “Los ecuatorianos quieren participar, quieren opinar, votar por quien ellos anhelan que sea el presidente. No creo que va a tener ningún impacto esta promoción del voto nulo, ya sea porque lo promueva la Conaie, Pachakutik”, manifestó ayer el funcionario, quien cree que la participación de más del 80 % de los electores en la primera vuelta se repetirá en la segunda.

El coordinador nacional de Pachakutik, Marlon Santi, de momento no se adhiere al llamado de la Conaie. Dijo que han recibido comentarios de sus bases para que convoquen a una reunión y en ella poder definir su postura frente a la segunda vuelta.