Elecciones 2021: El TCE niega recurso de Yaku Pérez para el recuento de votos

El Tribunal Contencioso Electoral negó el recurso subjetivo contencioso electoral solicitado por el candidato presidencial por Pachakutik, Yaku Pérez; y el coordinador nacional de la misma organización, Marlon Santi, con el que buscaban el recuento de más de 20.000 urnas a nivel nacional. El Tribunal concluye que la resolución del Consejo Nacional Electoral, objetada por Pérez y Santi, cumple los parámetros de "razonabilidad, lógica y comprensibilidad, que la Corte Constitucional ha señalado para considerar a las resoluciones del poder público como debidamente motivadas".

Elecciones 2021: El CNE y el COE afinan las medidas para la segunda vuelta electoral Leer más

Además, el Tribunal recuerda a los denunciantes que en la fundamentación del recurso subjetivo contencioso electoral los recurrentes (es decir ellos), con referencia a todas las actas que fueron verificadas por el CNE (27.767 actas), "estaban obligados a señalar en cada acta revisada cual fue la inconsistencia, la causal prevista en la ley, y por qué no aceptaban el criterio sobre la misma, formulado por las áreas técnicas del CNE".

No solo eso. El pleno recoge que en el escrito aclaratorio del recurso ambos denunciantes esgrimen un argumento que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, no es suficiente para justificar la apertura de urnas en todas las actas que se han adjuntado al recurso. Pérez y Santi argumentaron que el recurso administrativo de objeción, el cual fue aceptado parcialmente por el CNE, no satiface "en lo mas mínimo aceptable, nuestra aspiración de transparentar los resultados electorales”.

El Consejo Nacional Electoral debe esperar la certificación del TCE de que no existen recursos pendientes para proclamar oficialmente los resultados de la primera vuelta. Los dos en primer lugar pasarán al balotaje del 11 de abril.