Elecciones 2021: Sí a la gobernabilidad y un ‘por ahora no’ a cogobernar

Hay predisposición para crear un ambiente de gobernabilidad, pero al hablar de cogobernar la posición cambia. El presidente electo, Guillermo Lasso, tendió la mano a los líderes de todas las organizaciones políticas en el marco de su primera rueda de prensa luego del día de las votaciones y advirtió que nadie se sorprenda si su próximo gabinete ministerial está integrado también con rostros de otros partidos y movimientos políticos.

En entrevistas con EXPRESO y a otros medios de comunicación, miembros y líderes de las cuatro organizaciones políticas con mayor número de escaños en la próxima Asamblea Nacional coinciden en que están dispuestos a crear un ambiente de gobernabilidad para el próximo primer mandatario. Sin embargo, al ser cuestionados sobre la posibilidad de participar en el futuro Gobierno de Lasso, la postura es otra.

El expresidente Rafael Correa, líder de la coalición que postuló al candidato Andrés Arauz, en entrevista con la agencia EFE señaló que está dispuesto a trabajar en conjunto y dar todo el apoyo al nuevo primer mandatario, aún cuando aceptó no concordar con algunas de sus ideas. “El éxito de Lasso es el éxito del país”, zanjó, y destacó que ayudarán en todas las cosas que consideran positivas. “Por ejemplo, la vacunación, si es necesario ponernos a vacunar, ahí estaremos”, precisó.

Vamos a dar gobernabilidad a Guillermo Lasso. Todo lo que sea en beneficio de la sociedad lo vamos a apoyar. ¿La vacunación? Cuenten con nosotros... Jamás esperen desestabilización y bloqueo porque eso le hace daño al país. Rafael Correa, expresidente de la República.

Desde Pachakutik condicionan un acuerdo de cogobernabilidad con el presidente electo Lasso a la agenda que el movimiento indígena promoverá desde la Asamblea Nacional. Darwin Pereira, asambleísta electo y secretario nacional de Pachakutik, declaró a EXPRESO que una invitación formal (que aún no ha llegado) debe venir acompañada de un acuerdo de cogobernabilidad que el futuro legislador ve difícil que llegue a buen puerto. “Hay que ir por la baja de las tasas de interés, la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario y llevar a juicio político al Consejo Nacional Electoral. En ese contexto, veo bastante lejano y difícil que tengamos un proceso de cogobernabilidad con el presidente electo”, dijo Pereira, quien puntualizó que la puerta está abierta para que, sin la necesidad de cogobernar, puedan encontrar un acuerdo y apoyar a Lasso con los 27 votos de Pachakutik en el próximo Legislativo.

Lo que sí le decimos al presidente electo es que desde Pachakutik no sacrificaremos nuestra agenda legislativa por un puesto. Si existiera una invitación, lo primero es ponernos de acuerdo en la agenda de cogobernabilidad y lo veo difícil. Darwin Pereira, asambleísta electo y secretario nacional de Pachakutik.

La posición de la Izquierda Democrática es similar a la de su aliado legislativo. El presidente nacional del partido naranja, Guillermo Herrera, sostiene la posición adoptada por el Consejo Ejecutivo Nacional en la que no participarán de la próxima administración. Dejando abierta la posibilidad de que llegara una propuesta para participar en el próximo Gobierno a alguno de sus militantes, el también prefecto de Carchi dijo que esta sería analizada para liberar de las obligaciones partidistas a aquella persona y que pueda asumir el cargo. “En el caso de que haya alguna figura de nuestra organización invitada a participar en el próximo Gobierno de manera particular, lo analizaremos en el Consejo Ejecutivo para liberarlo de la disciplina partidista. Como partido político no seremos parte del Gobierno del señor Lasso”.

Como Izquierda Democrática tenemos un bloque de 18 asambleístas y a través de la Asamblea Nacional daremos gobernabilidad al presidente electo. Esto significa que estamos listos para llegar a acuerdos justos y transparentes Guillermo Herrera, presidente nacional de la Izquierda Democrática.

Terminadas las elecciones, el Partido Social Cristiano, aliado electoral de CREO, movimiento del presidente electo Lasso, también reafirma su postura. El líder socialcristiano, Jaime Nebot, en diálogo con La Posta, dijo que la alianza electoral no fue una de reparto ni de buscar troncha ahora que el candidato que auspiciaron ganó la elección.

La alianza lo que no es y nunca será es una alianza de reparto. Y no lo digo por mí, que nunca volveré a ser ni electoral ni administrativamente nada, lo digo porque mi partido no busca troncha. No transa ni en lo que cree ni en lo que no cree. Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano.

La coalición, a criterio del exalcalde de Guayaquil, debe caminar a una más puntual en el ámbito legislativo sobre la base de las propuestas socialcristianas que respaldó Lasso y las del mandatario electo que tuvieron la acogida de la lista 6. “Hay que apoyar al presidente sin necesidad de estar en el Gobierno”, puntualizó.

De entrada, el presidente electo goza del respaldo de las tiendas políticas, si no es para despejarle, al menos para no obstaculizar su tránsito por la trocha por la que deberá caminar. Cogobernar es otro tema.