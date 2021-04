Rafael Correa: "Nosotros vamos a dar gobernabilidad a Guillermo Lasso"

El expresidente de la República, Rafael Correa, aclara que el bloque de la alianza Unión por la Esperanza (UNES) en la próxima Asamblea Nacional no obstaculizará el trabajo del presidente electo Guillermo Lasso. En una entrevista con Teleradio, el líder de la alianza correísta dijo que el bloque dará gobernabilidad al futuro primer mandatario porque esa propuesta es la que votó la mayoría de los votantes.

Todo lo que sea en beneficio de la sociedad lo vamos a apoyar. ¿La vacunación? Cuenten con nosotros. Cuestiones como la privatización que no creemos que es conveniente para el pueblo, nos vamos a oponer democráticamente. Jamás esperen desestabilización y bloqueo porque eso le hace daño al país". Rafael Correa, expresidente de la República.

Correa insistió en que los 49 legisladores de UNES ejercerán una oposición constructiva y democrática "dando gobernabilidad y haciendo que se respete por lo que votó el pueblo". Sin embargo, también ejercerán una oposición sobre lo que consideren no es beneficio para los ciudadanos, "pero no a las bravas. "El rato en el que Lasso empiece a aplicar su modelo denunciaremos, pero no a las bravas. Daremos gobernabilidad".

Correa fue interrogado sobre la postura que adoptó el líder indígena Leonidas Iza frente a la segunda vuelta. El presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi se plegó al voto nulo tal como lo decidió la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el movimiento Pachakutik. "Esperaba una actitud más consecuente de Leonidas Iza", dijo Correa quien reconoció errores en la campaña.

A criterio del expresidente, el respaldo de Jaime Varas, presidente prorrogado de la Conaie, pasó factura a la candidatura de Andrés Arauz. "Lo de Vargas hay que evaluarlo un poco más, no sé si eso nos benefició. Puede ser que los resultados adversos en Quito sea como reacción a Jaime Vargas, porque él fue uno de los dirigentes más violentos en las protestas. Y sí se hizo daño a Quito y puede ser que eso haya resentido a la ciudad. No nos dio medio voto indígena y probablemente sí nos quitó mucho voto del norte de Quito".