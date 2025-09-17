El Gobierno arremete contra EXPRESO e insiste en campaña de difamación

En el intento de desprestigiar la credibilidad de Diario EXPRESO, el Gobierno Nacional insiste en la campaña de difamación contra este medio de comunicación. Hoy, 17 de septiembre del 2025 entrada la noche, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, publicó un video en la red social X en la que habla de un supuesto esquema utilizado por una compañía que se habría aprovechado de una facturación inorgánica con ciertos proveedores "buscó evadir responsabilidades tributarias".

Te invitamos a leer: Periodista de EXPRESO es agredido por policías en marcha del Gobierno contra la Corte

En el audiovisual, el funcionario público afirma que la empresa, a la que nunca nombra, recurrió a 75 vendedores de periódicos "usándolos como fachada para introducir principalmente en efectivo más de 5 millones de dólares al sistema financiero nacional y a sus propias cuentas".

EXPRESO, en días pasados, calificó esto como una campaña de troles que busca difamar al Diario por su postura crítica al Gobierno Nacional, y que busca frenar la publicación de investigaciones de corrupción en entidades estatales.

Contra la difamación, periodismo 🚨 EXPRESO y EXTRA rechazan las campañas de desprestigio y ratifican su compromiso de seguir investigando y contando la verdad. pic.twitter.com/D6Sy2ZMSUI — Diario Expreso (@Expresoec) September 11, 2025

Según Neira, este supuesto esquema habría utilizado a estos 75 vendedores de diarios para realizar depósitos bancarios para beneficiar directamente a "la estructura de la compañías, encontrando múltiples vínculos familiares entre quienes figuras como depositantes de dinero". Además, dijo el funcionario que uno de los canillitas (como se les conoce a los vendedores de diarios) tiene antecedentes penales y es investigado por delincuencia organizada.

Gráficos Nacionales S.A. exige claridad al SRI tras campaña de desprestigio Leer más

EXPRESO también solicitó públicamente el pasado 11 de septiembre al director del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, que entregue oficialmente al Diario la información sobre el inicio de esta investigación tributaria.

En respuesta a este reciente ataque del Gobierno contra el medio, EXPRESO ha publicado un comunicado en el que asegura que Neira reproduce la campaña de troles que este Diario denunció la semana pasada, "evidenciándose como el verdadero autor intelectual de ese operativo de desprestigio. Su propia acusación, que ahora repite al fin de frente, equivale casi a una sentencia anticipada".

Este Diario informa que este mismo miércoles 17 de septiembre, el SRI recién notificó a Granasa, empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, de una visita que ha planificado para el 24 de septiembre. "Granasa está dispuesta a entregar toda la información que sea requerida en el marco de esta determinación para la que el SRI se encuentra plenamente facultado. Pero no admitirá que un funcionario político gubernamental emita sentencias anticipadas con respecto a su conducta tributaria, y menos como un intento de intimidar a este medio".

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ