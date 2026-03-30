El 30 de marzo: Una fecha para reivindicar el trabajo doméstico en Ecuador

Tras la resolución de la Asamblea en 2021, el país ratifica el compromiso con la remuneración justa para este sector

Sesión de la Asamblea Nacional en Quito, donde se recuerda el 30 de marzo como fecha para reivindicar el trabajo doméstico en Ecuador.

Cada 30 de marzo, Ecuador conmemora el Día Nacional de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, una fecha que trasciende la efeméride para convertirse en un espacio de exigencia por condiciones laborales dignas. Esta jornada busca no solo reconocer el rol reproductivo y de cuidado en la economía, sino también ratificar el derecho a una remuneración justa y seguridad social.

La declaratoria oficial fue emitida por la Asamblea Nacional en 2021, tras un cabildeo constante de las organizaciones de trabajadoras que alcanzó 112 votos afirmativos en el Pleno. Este hito legislativo fue el resultado de mesas técnicas en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, activas desde 2020.

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Un origen de articulación regional

La elección de esta fecha no es fortuita; guarda una estrecha relación con la memoria histórica del movimiento a nivel continental. El 30 de marzo de 1988 se llevó a cabo el Primer Congreso Latinoamericano de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, el primer esfuerzo articulado en América Latina y El Caribe para posicionar su labor como un pilar vital en el desarrollo de las sociedades modernas.

Un pilar para la economía femenina

En el contexto nacional, esta fuente de empleo es un motor clave para la autonomía económica de las mujeres. La conmemoración permite exponer la urgencia de respetar las normas vigentes de remuneración y los beneficios de ley, advirtiendo sobre la precarización que genera el incumplimiento patronal. Más allá del simbolismo, la jornada apunta a cerrar las brechas de informalidad que aún persisten en este sector.

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