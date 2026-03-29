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Asamble Nacional
Dos leyes claves se abordarán en sesiones programadas en Machala, El Oro.Archivo

La Asamblea sesionará fuera de Quito por tercera vez durante el último mes

El 30 de marzo de 2026, el Pleno se desarrollará en Machala. ADN buscará aprobar la última ley urgente sobre vivienda

Por tercera vez en un mes, la Asamblea Nacional sesionará fuera de Quito. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó al Pleno a dos sesiones previstas para el lunes 30 de marzo de 2026 en Machala, provincia de El Oro.

(NO TE PIERDAS: Ley de Uso de Suelo regresará al Pleno sin mayores cambios en puntos complejos)

El Parlamento abordará dos temas principales. En la primera sesión, prevista para las 10:00, el Pleno tratará el segundo y definitivo debate del proyecto de ley urgente del Gobierno sobre vivienda de interés social.

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La discusión se retomará luego de que, el jueves pasado, el oficialismo solicitó que el informe regresara a la Comisión de Desarrollo Económico para incorporar cambios. En consecuencia, al inicio del segundo debate la propuesta no fue sometida a votación.

El Pleno de la Asamblea declaró al 8 de diciembre como día conmemorativo por Josué, Nehemías, Steven e Ismael, los cuatro menores de Las Malvinas.

ADN irá por segundo intento para aprobar leyes sobre vivienda social y uso de suelo

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Posteriormente, en una sesión programada para las 11:00, la Asamblea continuará con el análisis de la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso de Suelo

Este proyecto también regresó a la comisión que lo tramitó, tras un pedido del oficialista Milton Aguas, quien señaló que, tras una reunión con representantes de distintas fuerzas políticas, se acordó introducir modificaciones. Durante el inicio del segundo debate, el martes pasado, se evidenció que ADN no contaba con los votos necesarios.

Sesiones en Guayas y Cuenca

El traslado a Machala se suma a otros dos realizados este mes. Entre el 9 y el 13 de marzo de 2026, el Pleno sesionó en la Universidad ECOTEC, en Samborondón (Guayas). En ese espacio se aprobó, entre otros temas, la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, también enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente.

Días después, el Pleno se reunió en Cuenca, donde se desarrolló el primer debate de la ley urgente sobre vivienda social. La sesión generó críticas, tanto por el nuevo traslado como por las condiciones en las que se llevó a cabo.

SESION ASAMBLEA 18 MARZO 2026 CUENCA
La Asamblea aprobó las reformas penitenciarias el 18 de marzo de 2026, en Cuenca.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

La legisladora correísta Mabel Méndez, quien tiene una discapacidad y se moviliza en silla de ruedas, denunció que debió ser cargada para acceder al tercer piso donde se realizaba la sesión. La queja fue expuesta durante el debate de la ley urgente.

Gastos por las sesiones fuera de Quito

El inicio de las jornadas fuera de la capital generó cuestionamientos por los costos asociados. El 11 de marzo de 2026, en su cuenta de X, el titular de la Asamblea señaló: “cuando el Pleno sesiona en provincias, los asambleístas no reciben viáticos, porque considero que ese no debe ser un gasto que asuma el Estado”.

Pese a ello, existen equipos institucionales cuyo traslado sí es cubierto por la Asamblea. Entre estos constan los equipos técnicos de la Secretaría de Comunicación, encargados de la transmisión de las sesiones del Pleno y de las comisiones; además del personal de tecnología, protocolo, Secretaría General y la escolta legislativa.

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