Ley de Uso de Suelo regresará al Pleno sin mayores cambios en puntos complejos

Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe final en el que se mantienen las facultades para Superintendencia

La Comisión de Gobiernos Autónomos se reunió el 28 de marzo de 2026 de manera virtual para aprobar el informes final.

Con seis cambios que no alteran de forma sustancial el informe para el segundo debate de la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, la iniciativa regresará al Pleno de la Asamblea Nacional.

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La mañana de este 28 de marzo de 2026, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó seis modificaciones al informe final para el segundo debate. Esto ocurrió después de que el texto no llegó a la votación en el Pleno el pasado 24 de marzo y fue devuelto a la mesa legislativa.

Ese día, el oficialista Milton Aguas aseguró que existió un diálogo previo con las distintas fuerzas políticas y que se acordó la incorporación de cambios. La intervención del aliado de ADN y ex Pachakutik, Fernando Nantipia, evidenció las diferencias internas en la mayoría que coordina el oficialismo.

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Nantipia cuestionó que no se hayan incluido en el informe las sugerencias del también ex Pachakutik Manuel Choro. Este punto resultó clave, ya que en la sesión de este 28 de marzo, Choro insistió en que sus aportes no fueron considerados y se abstuvo en la votación para aprobar el informe final.

El ex Pachakutik señaló que, tal como está planteada la propuesta, se afecta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y se tensionan las competencias que la Constitución reconoce para estos niveles de gobierno.

Los tres legisladores del correísmo que integran la comisión votaron en contra. Xavier Lasso reiteró la afectación a la autonomía y sostuvo que los cambios introducidos fueron únicamente de forma. En ese sentido, afirmó que se mantiene el blindaje a proyectos de constructoras, lo que —según dijo— interfiere directamente en la capacidad de planificación de los municipios.

Lasso también cuestionó las nuevas facultades otorgadas a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Sobre la declaratoria de proyectos estratégicos para la construcción de vivienda social por parte del presidente de la República, explicó que se trata de un mecanismo que permitiría al Ejecutivo incidir en la planificación de los GAD.

El asambleísta de ADN, Milton Aguas pidió al Pleno que el informe regrese a la comisión para incorporar cambios el pasado 24 de marzo CORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

¿Qué cambios fueron incorporados?

Milton Aguas se refirió a uno de los puntos que generaba preocupación, relacionado con la posible destitución de alcaldes. “Hay otro de infracciones sancionadas con una multa del 3% del presupuesto anual del GAD y la eliminación de la causal de destitución. Hemos consensuado”, aseguró.

La presidenta de la Comisión, Lucía Pozo (ADN), expuso los seis cambios incorporados en el informe definitivo:

Sobre el derecho a edificar se agregó el que se considerará concedido y vigente cuando exista aprobación por parte de los concejos municipales.

Cuando el ente rector de la planificación nacional identifique el posible cometimiento de una infracción, remitirá el informe técnico a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. En un plazo de 30 días, esa entidad iniciará acciones de vigilancia.

También se introdujo una nueva infracción relacionada con emitir o ejecutar planes de desarrollo, uso y gestión de suelo o planes urbanísticos que no guarden concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional Territorial.

Se modificó el porcentaje de la multa para sanciones por infracciones leves.

Se amplió de seis meses a un año el plazo para que los GAD actualicen ordenanzas y actos administrativos relacionados con el licenciamiento de habilitación de suelos, construcción y actividades económicas.

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