Acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes pasa a segundo control constitucional

El acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes fue publicado para observaciones y análisis de constitucionalidad

La Corte Constitucional de Ecuador analiza en segundo control el acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes.

El acuerdo de inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos avanzó a su segundo momento de control en la Corte Constitucional, etapa en la que se examina el contenido del tratado para verificar su compatibilidad con la Constitución.

La propia Corte informó que continuará con esta fase del control constitucional, que permitirá determinar si el texto del acuerdo se ajusta plenamente al marco jurídico ecuatoriano antes de su eventual entrada en vigencia.

Este proceso ocurre después de que el 5 de marzo de 2026 el organismo resolviera, en un primer dictamen, que el tratado debía pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, al tratarse de un instrumento internacional que requiere control legislativo.

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Publicación del acuerdo y plazo para observaciones

Como parte del segundo momento de control, el acuerdo fue publicado en el Registro Oficial, con el fin de que, en un plazo de 10 días, ciudadanos u organizaciones puedan defender o impugnar su constitucionalidad.

La jueza Claudia Salgado Levy quedó a cargo de esta fase y avocó conocimiento del proceso el 26 de marzo de 2026. Una vez concluido este análisis, el documento será remitido a la Asamblea Nacional para su trámite legislativo.

Cuando el Parlamento emita una resolución sobre el tratado, este deberá regresar nuevamente a la Corte Constitucional para un control posterior, conforme al procedimiento establecido para los acuerdos internacionales.

En paralelo, el juez Jhoel Escudero negó un pedido de aclaración y ampliación presentado por la Presidencia de la República respecto al dictamen emitido el 5 de marzo, con lo que se mantiene vigente la decisión inicial del organismo.

Las tres etapas de control constitucional de los tratados

El proceso que sigue el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos está previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece tres modalidades de control para los tratados internacionales. Estas etapas son:

dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa

control constitucional previo a la aprobación legislativa

control sobre las resoluciones mediante las cuales se otorga dicha aprobación

Este esquema busca asegurar que los compromisos internacionales del Estado ecuatoriano se ajusten tanto a la Constitución como al procedimiento democrático de aprobación.

Sectores estratégicos incluidos en el acuerdo de inversiones

El tratado tiene como objetivo promover la llegada de inversión proveniente de Emiratos Árabes Unidos hacia sectores considerados estratégicos para la economía ecuatoriana, entre ellos infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, turismo, economía digital y minería responsable.

Además de atraer capital extranjero, el acuerdo también busca facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado emiratí, con la intención de ampliar oportunidades comerciales y diversificar los destinos de exportación.

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