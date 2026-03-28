ADN irá por segundo intento para aprobar leyes sobre vivienda social y uso de suelo

Esta semana, ambas leyes regresaron a sus comisiones. El informe final de la reforma a Ley de Uso de Suelo se aprobó hoy

El Pleno de la Asamblea nuevamente sesionará fuera de la capital

El oficialismo intentará aprobar dos leyes clave que, durante el inicio del segundo debate, no alcanzaron votación esta semana. Se trata del proyecto de ley económica urgente sobre vivienda de interés social y de la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

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El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Pleno a dos sesiones que se realizarán el lunes 30 de marzo de 2026. Como novedad, el Legislativo volverá a sesionar fuera de Quito; en esta ocasión, las reuniones tendrán lugar en Machala.

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Una de las sesiones estará dedicada al tratamiento de la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial. La mañana de este 28 de marzo de 2026, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe final para remitirlo al Pleno.

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Esa mesa incorporó seis cambios que no modifican de manera sustancial las observaciones planteadas durante el segundo debate. El asambleísta ex Pachakutik Manuel Choro insistió en que sus aportes no fueron incluidos y advirtió que la propuesta afecta la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Por su parte, el legislador de la Revolución Ciudadana, Xavier Lasso, cuestionó que se mantengan las nuevas atribuciones a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. También señaló que la declaratoria de proyectos estratégicos para la construcción de vivienda constituye un mecanismo para incidir en la planificación territorial, competencia exclusiva de los municipios.

Sobre la ley urgente para vivienda de interés social

En otra sesión se retomará el debate del proyecto que plantea beneficios tributarios para contribuyentes que donen viviendas al Estado. El informe final establece una diferenciación entre dos segmentos de beneficiarios y los incentivos a los que podrán acceder.

El primero, de acuerdo con el Reglamento de Viviendas de Interés Social e Interés Público, tendrá derecho a una rebaja equivalente al 100 % del valor donado, con un límite máximo del 30 % del impuesto a la renta causado en el respectivo ejercicio fiscal, sin derecho a devolución.

Milton Aguas Flores, asambleísta por el movimiento ADN, por Galápagos, criticó a los legisladores correístas por no apoyar con sus votos al asambleísta por RC, Sergio Peña Veloz. Cortesía de la Asamblea Nacional

También se establece que accederán a este beneficio los contribuyentes que donen el valor correspondiente al subsidio parcial del Estado para el financiamiento de viviendas de interés social del segundo segmento.

Los votos para aprobar las normativas

Ambas propuestas no llegaron a votación esta semana, por lo que no existe una referencia formal sobre la posición de las distintas fuerzas políticas. En este escenario, ADN depende del respaldo de los asambleístas independientes.

Con 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención, @GobAutonomosAN aprueba el texto final del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. #LOOTUGS pic.twitter.com/wUsSOtgsvI — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 28, 2026

Por ejemplo, durante el debate de la reforma a la Ley de Uso de Suelo, el aliado ex Pachakutik Fernando Nantipia cuestionó que no se haya incluido un artículo específico que establezca la obligatoriedad de considerar los planes de vida de las comunidades y pueblos indígenas en la planificación territorial.

En el informe final de esta ley, la Comisión de Gobiernos Autónomos no incorporó ese planteamiento. Esto genera expectativa sobre la votación de los tres legisladores ex Pachakutik que se han alineado con el oficialismo. Para la aprobación de las leyes, ADN requiere al menos 77 votos en el Pleno.

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