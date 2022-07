El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez desde Guayaquil ofreció una rueda de prensa para dar a conocer los avances de las mesas de diálogo. Apuntó que están "avanzando muy bien" bajo el principio de democracia directa pero que tampoco pueden darse resultados inmediatos pues no se pueden llegar a acuerdos con exigencias que solo convengan a ciertos grupos, sino que los pedidos beneficien a los 18 millones de ecuatorianos.

En su intervención se refirió a los operativos dados la madrugada de este último jueves en dónde se detuvo al prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán y a otros ocho ciudadanos para fines investigativos por el presunto delito de delincuencia organizada. Expuso que la "justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer" mientras se avanzan en las conversaciones con las organizaciones indígenas.

Indicó además, que ya respondieron a la carta enviada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela para la creación de comisiones mixtas que analicen las propuestas de ley que se tramitan en el legislativo, estiman que en la primera semana de agosto se de la reunión inicial en la que participará Jiménez, más dos delegados del Gobierno Nacional. Por parte de la Asamblea señaló que serán representantes de las principales bancadas.

"No vamos a poner condiciones con quién nos sentamos no con quién no nos sentamos. Queremos una relación sana, sabemos que están dominados por una mayoría opuesta al gobierno y estamos dispuestos a sentarnos para dialogar por el país" enfatizó el funcionario.

De acuerdo a los lineamientos establecidos, en estás comisiones se conversará de salud, empleo, seguridad y bajo la condición de que exista una relación más fluida entre el ejecutivo y el legislativo que permita abordar los temas antes mencionados.