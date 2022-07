Sin fecha para definir acuerdo en la mesa de combustibles

La mañana de este viernes 29 de julio se reanudó por cuarta ocasión la mesa de trabajo que analiza la focalización del subsidio de los combustibles entre el Gobierno Nacional y las dirigencia indígena.

Para este día se tiene planificado trabajar en submesas que analizarán los mecanismos más óptimos que se podrían aplicar para ejecutar la focalización y a quienes llegaría dicha ayuda del Estado.

El ministro de Transporte, Darío Herrera, a su llegada a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, al norte de Quito, explicó que el gobierno tiene claro qué hay quienes tienen más recursos y no deberían recibir el subsidio, y para eso se trabajarán en las mesas pequeñas. “No es que de un momento a otro se va a determinar a quién y cómo, y se emite una resolución y el día de mañana se soluciona el problema de la focalización. Este es un proceso qué hay que hacerlo de manera pragmática, responsable, porque nosotros no queremos ni perjudicar a nadie, ni tampoco favorecer de a personas que no necesitan el subsidio”, dijo el funcionario.

Sobre el plan piloto que plantea el Gobierno, el ministro mencionó que obligatoriamente se debe hacer un proyecto temporal, porque permitirá afinar detalles antes de ejecutarlo a nivel nacional. Este piloto se aplicaría en las gasolineras de Petroecuador, porque en aquellas estaciones el Gobierno tiene el control tecnológico y podrán obtener información necesaria.

Aunque en inicio se acordó que las mesas trabajarían en cinco reuniones para definir un acuerdo, la mesa de focalización del subsidio de los combustibles podría extender su labor hasta octubre, mes en el que vencería el plazo del diálogo nacional por tratarse de un tema complejo.

Leonidas iza, líder de la Conaie, a su llegada fue enfático en explicar que la dirigencia indígena no aceptará la aplicación dd un plan piloto como lo propone el gobierno. “Nada de planes pilotos. Solo entrará en vigencia en el momento que este efectuado como una política nacional”.