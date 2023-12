Ecuatorianas fueron premiadas por su trayectoria en España

Más de 100 candidatas de 23 países fueron postuladas en el certamen denominado: Mujeres que inspiran: sensibilización y empoderamiento. El objetivo del evento es destacar su proceso migratorio y visibilizar las barreras institucionales, burocráticas y familiares que han superado para convertirse en referentes en el país de destino.

Todas las participantes recibieron un reconocimiento, pero solo seis lograron obtener el primer lugar en diversas categorías: arte y cultura, asociacionismo, política, cuidados, emprendimiento empresarial y comunicación. El jurado calificador estuvo compuesto por mujeres líderes de instituciones académicas, políticas, jurídicas y de género. Ellas evaluaron los logros y su impacto positivo en la sociedad española.

Un total de 44 ecuatorianas participaron en el evento, de las cuales solo 2 lograron el premio en su categoría. En el ámbito político, la ecuatoriana Fanny Carrillo fue la triunfadora. Ella se convirtió en la primera mujer migrante en ocupar un escaño en el Parlamento de la provincia española de Navarra durante la legislatura de 2015-2019. Además, logró que se aprobara una Declaración Institucional condenando los asesinatos ocurridos durante el levantamiento indígena de 2018. Asimismo, consiguió que se decretara el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena.

"Como parte de una comunidad pequeña en Navarra, anteriormente los migrantes no éramos visibilizados ni tenidos en cuenta. Por eso, comencé mi lucha para ganarnos un espacio en esta sociedad. Empecé en nuestra Embajada exigiendo mesas para votar, y ahí fue donde comenzó mi lucha política para servir al pueblo. Debido a la mala política en Ecuador, nos vimos obligados a emigrar. Para mí era importante abrir camino para más mujeres, y así, con preparación y esfuerzo, logré llegar al Parlamento de Navarra", menciona.

Fanny Carrillo ecuatoriana premiada en España. belen castro

Fanny llegó hace 24 años a trabajar en este país, y como ocurre en casi todas las historias de migración, su camino tampoco ha sido fácil. "Yo empecé como todos, haciendo los trabajos más humildes, y poco a poco fui formándome. Es necesario superarse día a día y luchar por lo que uno se propone. Siempre me he sentido muy orgullosa de ser ecuatoriana, de ser lojana, y seguiré en la lucha, aunque algún día tenga que regresar a mi país", afirma.

Por otro lado, Nelly Elizalde, propietaria de los 12 restaurantes ecuatorianos llamados Perla del Pacífico, también ganó en la categoría de emprendimiento empresarial. "Me he sentido emocionada, pero también un poco nerviosa porque no me lo esperaba. Éramos 109 candidatas y ser elegida entre tantas mujeres talentosas es una sorpresa. Sin embargo, esto me motiva a seguir adelante con más determinación y a dar siempre lo mejor de mí. Quiero agradecer a mi familia, a mis hijos y también a mis clientes por su apoyo".

Según el presidente de la asociación organizadora, Vladimir Paspuel, estos premios permiten destacar la igualdad de género y son una muestra del aporte que realizan las mujeres extranjeras al desarrollo de España.

Resultaron 6 ecuatorianas galardonadas en la cita. Belén Castro

"Es emocionante ver estas historias, el camino de mujeres excepcionales, su resiliencia al migrar con procesos dolorosos y luego lograr el éxito. Por eso, como asociación, es importante visibilizar a estas mujeres. Tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo, especialmente a las próximas generaciones y a la sociedad española, su valor e importancia", señala.

Además, en la categoría de arte y cultura, el premio fue otorgado a Mariluz Ardila de Colombia; en asociacionismo, a Honorime Mangomo de Gabón; en cuidados, a Aicha Loukili de Marruecos; y en comunicación, a Haydee Rodríguez de Cuba.

