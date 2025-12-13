Ecuador podría tener un nuevo feriado, ¿en qué mes?

La Asamblea Nacional inició el trámite para reformar dos leyes con el fin de establecer un nuevo feriado nacional en Ecuador

La exasambleísta Lucía Placencia propuso que el país declare que el 18 de noviembre, Día de las Artes Vivas, como un feriado nacional,

La Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Ecknner Recalde, comenzó el trámite del proyecto de reformas de la Ley Orgánica de Servicio Público y del Código de Trabajo con el objetivo de declarar que cada 18 de noviembre sea un nuevo feriado nacional en Ecuador.

La propuesta fue presentada el 29 de noviembre de 2022 por la exasambleísta de la Izquierda Democrática (ID), Lucía Placencia, con el con el objetivo de "contribuir a la reactivación turística y económica de la ciudad y la provincia de Loja".

¿Por qué establecer otro feriado en noviembre?

En ese entonces, la exlegisladora consideró que el 18 de noviembre, fecha en la que fue declarada por la Asamblea el Día Nacional de las Artes Vivas y Escénicas de Ecuador, debería ser no solo una conmemoración, sino en la oportunidad para que el país disfrute de Loja y de todos los atractivos turísticos de esa localidad del sur.

El informe del proyecto no vinculante fue elaborado por la Unidad de Técnica Legislativa y Recalde dispuso el 12 de diciembre de 2025 que el documento sea enviado a todos los integrantes de la mesa para su análisis.

Luego de la distribución del texto, el documento será puesto en conocimiento la ciudadanía para dar inicio a la propuesta, la cual será publicada en el portal web de la Asamblea. Además, se convocará distintos especialistas y organizaciones para discutir el proyecto.

Actualmente, Ecuador ya tiene dos feriados nacionales en el mes de noviembre: el 2 por el Día de Los Difuntos y el 3, por la conmemoración de la Independencia de Cuenca. Luego del análisis del proyecto, la comisión deberá elaborar un informe, cuyo documento será discutido en el Pleno en primer debate.

La propuesta deberá superar los dos debates y posteriormente será remitida al presidente Daniel Noboa para que la vete o apruebe.

