Las autoridades locales asumieron este domingo 14 de mayo sus cargos en Ecuador luego de haber vencido en las elecciones del pasado 5 de febrero, cuando los políticos afines al expresidente Rafael Correa (2007-2017) captaron varias prefecturas y alcaldías del país, reforzando su presencia en varias provincias y recuperando la dirección de otras.

"Con la victoria de las últimas elecciones, la Revolución Ciudadana asume el gran reto de devolver la confianza a la gente desde los gobiernos locales y empezar a recuperar la patria", aseguró quien fuera en años anteriores presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.

En su cuenta de Twitter recordó que después de seis años, lograron "participar con partido propio en unas elecciones locales" en la que la Revolución Ciudadana "termina ganando cerca del 70% del territorio nacional en gobiernos locales".

El expresidente Rafael Correa, por su parte, envió un saludo por redes sociales a las nuevas autoridades de la Revolución Ciudadana: "Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. No hay mejor acción política que una gran administración. Hagan la mejor Alcaldía y Prefectura de la historia con honestidad, entrega, entusiasmo y participación ciudadana".

MAYORES LOGROS

Uno de los triunfos más importantes del correísmo se registró en la provincia del Guayas, donde terminó con cerca de tres décadas de hegemonía del Partido Socialcristiano tanto en la Prefectura como en la Alcaldía de Guayaquil, capital de la jurisdicción.

Al asumir la Alcaldía, Aquiles Álvarez, señaló este domingo 14 de mayo que "el único camino que tiene Guayaquil es resurgir".

"Para hacer esto realidad, cumpliremos con el primer mandato: devolver el poder a cada guayaquileño, a cada uno de ustedes, ustedes son los que mandan", señaló antes de indicar que tiene "un plan de desarrollo sin caridad ni demagogia, con solidaridad y justicia junto a los ciudadanos, nunca a sus espaldas".

Apuntó que "la libertad no es no es esa palabra que se repite a diario. Libertad de acceder a servicios básicos, es tener transporte digno, espacios verdes, desarrollo económico descentralizado. Libertad es que cada uno, bajo el principio de equidad, diseñe su futuro" y tenga seguridad.

Álvarez anotó que en 2022 hubo 57 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que ubicó a Guayaquil "dentro de las 24 ciudades más violentas del mundo".

"Hasta la fecha, registramos 770 muertes violentas. En 4 meses del 2023 superamos el 50 % de muertes violentas del 2022", dijo antes de vaticinar que, "tristemente, podríamos cerrar este año, porque va en tendencia, dentro de las 20 ciudades más violentas del mundo y la más peligrosa del Ecuador".

Al referirse al empleo, señaló que "609.000 habitantes guayaquileños no tienen empleo pleno. Más del 48 % de los ciudadanos en la edad de producir apenas subsisten día a día. Más de 20.000 trabajadores autónomos necesitan ser formalizados".

"Hoy yo no he venido a atacar a la alcaldesa, que salió", indicó antes de referirse a información preliminar que da cuenta de que la Administración saliente "deja en caja 10 millones de dólares y una deuda de 210 millones de dólares. 20 veces más", datos que contrarrestará a partir de este lunes.

“El reto no es armar a la ciudadanía sino desarmar a la delincuencia”, señaló Muñoz. Dina Defas

También en Quito, el correísmo recuperó la Alcaldía con Pabel Muñoz y mantuvo la Prefectura con Paola Pabón.

Entre las prioridades de Muñoz figura el normal funcionamiento del Metro de Quito, construido por la española Acciona.

"He sido enfático: no permitiré que se afecte la confianza y credibilidad de la obra más importante de la ciudad: el Metro. He convocado, inmediatamente, a que Metro de Quito, operador y consorcio CL1 expliquen por qué fallaron las pruebas con cobro y la suspensión de las mismas", ha avanzado.

El Metro de Quito, cuya construcción comenzó en 2013 con un coste de más de 2.000 millones de dólares, recorrerá la ciudad de norte a sur a través de 15 estaciones con una flota de 18 trenes.